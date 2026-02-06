Espana agencias

La empresa neerlandesa Royal A-ware adquiere la compañía española Global Dairy Ventures

Barcelona, 6 feb (EFECOM).- La empresa neerlandesa Royal A-ware ha adquirido a fondos gestionados por Abac Capital la compañía con sede en Barcelona Global Dairy Ventures (GDV), un distribuidor de quesos y productos lácteos especiales en el sur de Europa.

En un comunicado, ambas empresas han dado a conocer este viernes la compraventa, con la que la firma de Países Bajos refuerza su posición en el sur de Europa, si bien no han difundido el importe de la operación.

GDV conecta a los productores europeos de quesos y productos lácteos de primera calidad con clientes del sector minorista y de la restauración, entre otros.

La compañía catalana está formada por empresas como Iberconseil, Disalp y Adonis, que juntos atienden a un gran número de clientes, principalmente en España, Portugal e Italia, con una amplia cartera de productos.

Por su parte, la empresa neerlandesa, con sede en Lopik (Países Bajos) y de capital familiar, lleva varios años operando en España, Portugal e Italia con una oficina de ventas y varias plantas de producción y envasado.

Royal A-ware facturó unos 4.500 millones de euros en 2024 y da empleo a unas 5.000 personas, mientras que Global Dairy Ventures trabaja con más de 200 proveedores y da servicio a más de un millar de clientes en los canales minorista, mayorista e industrial.

El cofundador de Abac Capital Oriol Pinya se ha mostrado satisfecho por el "sólido desarrollo" de GDV durante su etapa como propietarios.

Por su parte, el consejero delegado de GDV, Christophe Roux, ha resaltado que la integración en Royal A-ware permitirá "aprovechar" la escala del comprador para seguir haciendo crecer a GDV.

La adquisición se completará en las próximas semanas, según han precisado las empresas implicadas. EFECOM

