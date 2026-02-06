Espana agencias

La empresa finlandesa de defensa Patria tuvo resultados récord en 2025 por la amenaza rusa

Helsinki, 6 feb (EFECOM).- Patria, la mayor empresa de defensa de Finlandia, obtuvo en 2025 un récord de ventas, beneficios y pedidos en sus más de cien años de historia gracias al rearme del país y de otras naciones europeas para afrontar la amenaza de Rusia tras la invasión de Ucrania hace cuatro años, informó este viernes la compañía.

Patria, cuyo accionista mayoritario es el Estado finlandés, facturó 1.086 millones de euros en 2025, un 31,6 % más que el año anterior, y obtuvo un beneficio operativo (ebit) de 116 millones, un 41,6 % más, según datos preliminares de la empresa.

Su cartera de pedidos alcanzó el máximo histórico de 3.526 millones de euros, impulsada por el fuerte crecimiento de sus negocios de vehículos blindados y de sistemas armamentísticos.

"Hemos dedicado una parte significativa de nuestros esfuerzos operativos a aumentar la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de vehículos blindados y mejorar la productividad de las operaciones", señaló la compañía en un comunicado.

Patria consiguió en diciembre pasado el mayor pedido de su historia, tras cerrar un acuerdo con Alemania valorado en más de 2.000 millones de euros para suministrar hasta 876 vehículos blindados de transporte de tropas 6x6 y sistemas de mortero NEMO.

La compañía finlandesa, que no cotiza en bolsa, también recibió sendos pedidos de Dinamarca y Suecia para la entrega de 129 y 94 unidades de este tipo de vehículos blindados, respectivamente.

Todos estos contratos se adscriben dentro del Sistema Común de Vehículos Blindados (CAVS, por sus siglas en inglés), un programa conjunto de defensa liderado por Finlandia en el que también participan Letonia, Suecia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Noruega.

Patria estima que el crecimiento de su negocio continuará en 2026, impulsado por varias iniciativas europeas para la adquisición conjunta de material de defensa y por el aumento del gasto en defensa de los países de la OTAN acordado en la cumbre de la Alianza en junio pasado. EFECOM

