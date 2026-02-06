Espana agencias

La economía canadiense destruyó 25.000 empleos en enero pero redujo el paro al 6,5 %

Toronto (Canadá), 6 feb (EFECOM).- La economía canadiense perdió 25.000 empleos netos en enero, pero la tasa de desempleo se redujo tres décimas hasta el 6,5 % debido a que menos personas buscaron trabajo en el primer mes del año, informó este viernes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

En diciembre de 2025, la tasa de paro del país se situó en el 6,8 %. Es la primera vez desde agosto de 2025 que la economía canadiense sufre una pérdida neta de empleo.

La destrucción de empleo de enero se concentró en el trabajo a tiempo parcial, que se redujo en unas 70.000 personas y fue parcialmente compensada por la creación de 45.000 empleos a tiempo completo.

En términos interanuales, el mercado laboral mantuvo un crecimiento moderado, con 134.000 empleos más que los registrados en enero de 2025.

El principal factor detrás de la bajada del paro fue la reducción de la población activa. EC señaló que cerca de 94.000 personas dejaron de buscar empleo en enero, lo que hizo caer la tasa de participación laboral cuatro décimas, hasta el 65 %.

Por sectores, la destrucción de empleo estuvo liderada por la industria manufacturera, que perdió cerca de 28.000 puestos en enero y acumula un descenso de más de 50.000 empleos en los últimos doce meses.

El retroceso se concentró en la provincia de Ontario, corazón industrial del país, y se produce en un contexto de menor demanda externa, ajustes de producción y creciente incertidumbre comercial vinculada a la evolución de la relación económica con Estados Unidos, principal socio comercial de Canadá. EFECOM

