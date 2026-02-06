Espana agencias

La Bolsa española se gira al alza y tras la apertura sube el 0,12 % a pesar de Sabadell

Madrid, 6 feb (EFECOM).- La Bolsa española, que ha abierto este viernes en rojo afectada por las dudas sobre el sector tecnológico y la volatilidad en los metales preciosos y el bitcóin, se ha dado la vuelta y sube el 0,12 %, y ello a pesar de Sabadell, que baja con fuerza tras presentar resultados.

A las 9.15 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español sube ese 0,12 % y cotiza en los 17.767,5 puntos. Las ganancias del año son del 2,60 %.

En la apertura, los títulos del Banco Sabadell bajan el 4,12 % tras anunciar al mercado un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8 % menos respecto al año anterior.

También baja Inditex, el 0,95 %; y Santander, el 0,10 %.

Telefónica, por su parte, suma el 0,19 %; Iberdrola, el 0,55 %; BBVA, el 1,45 %; y Repsol, el 1,49 %.

ArcelorMittal y Acerinox, son los valores que más ganan del IBEX 35 tras la apertura, con subidas del 1,94 % y del 1,58 %, respectivamente.

La Bolsa española duda en la apertura de este viernes después de dejarse en la víspera el 1,97 % en la que fue su peor sesión desde el pasado noviembre, afectada por la banca, entre ella, BBVA, que sufrió importantes caídas tras presentar cuentas.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street también acabó en rojo tras la publicación de un informe sobre datos de empleo de EE.UU. y en una nueva jornada marcada por las ventas de acciones en el sector tecnológico.

Los analistas de Renta4 explican que la sesión de ayer a nivel global fue una toma de beneficios tras las fuertes subidas acumuladas en todos los activos, y ante los diversos riesgos que han llevado a "un notable aumento de la volatilidad".

Dicha volatilidad está afectando en gran medida a los metales preciosos como el oro y la plata, y también al bitcóin. Tras las fuertes caídas de ayer, rebotan moderamente este viernes.

El oro sube el 2,11 %, hasta los 4.878 dólares; la plata, el 2,44 %, hasta los 72,63 dólares, y el bitcóin, el 3,57 %, hasta los 65.069,66 dólares.

El euro cotiza a 1,178 dólares en una jornada en la que las principales plazas europeas han abierto en rojo, salvo Fráncfort, que sube el 0,06 %.

Milán, por su parte, cae el 0,55 %; Londres, el 0,41 %; y París, el 0,26 %.

En otros mercados, el precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, sube el 1,27 %, hasta los 68,41 dólares.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo baja al 3,201 %. La prima de riesgo con Alemania alcanza los 38 puntos básicos. EFE

