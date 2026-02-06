La bolsa de Indonesia cede un 2,08 % en una jornada mixta en el Sudeste Asiático

Bangkok, 6 feb (EFECOM).- La bolsa de Indonesia bajó este viernes un 2,08 %, en una jornada de cierres mixtos entre los principales mercados de valores del Sudeste Asiático, con Yakarta, Singapur y Ho Chi Minh en el lado negativo, y Manila, Bangkok y Kuala Lumpur en el positivo.

El referencial indonesio, el JCI, retrocedió un 2,08 % o 168,62 unidades y terminó por debajo de la barrea de los 8.000 puntos, en 7.935,26 enteros, después de que la agencia de calificación de riesgo Moody’s rebajara de estable a negativa su perspectiva sobre la economía del país, que atraviesa una crisis de confianza en medio de polémicas medidas económicas.

En Ho Chi Minh, el índice VN se dejó un 1,52 % o 27,07 unidades, hasta quedar en las 1.755,49.

El STI de Singapur cedió un 0,83 % o 41,46 puntos, lo que llevó a la bolsa de la próspera ciudad-Estado a topar los 4.934,41 enteros.

El selectivo PSEi de Manila, en cambio, subió un 0,14 % o bien 8,87 unidades, hasta alcanzar las 6.390,91.

En Bangkok, el SET creció un 0,58 % o 7,78 puntos y se situó en 1.354,01 enteros.

Por último, Kuala Lumpur cerró un 0,1 % o 1,81 unidades al alza, con el KLCI en 1.732,83 puntos. EFECOM