Espana agencias

La antorcha menorquina de Milán-Cortina 2026

Guardar

Tomás Frutos

Roma, 6 feb (EFE).- Menorca está muy presente en los Juegos de Milán-Cortina 2026. Xavi Pons, un ingeniero de 28 años nacido en Mahón, diseñó la antorcha olímpica. Fabricada con materiales reciclados. Casi invisible. El fuego como verdadero protagonista. "Cuando la ves en manos de Jackie Chan o de Ibrahimovic... impresiona", confiesa en una entrevista con EFE.

La antorcha olímpica es uno de los símbolos clave de unas Olimpiadas. Permite transportar la llama sagrada desde Grecia hasta la ciudad en la que se celebren los Juegos. Xavi Pons se puso manos a la obra hace ya tres años en el estudio Carlo Ratti Associati. Tres años jugando con fuego y metal que desembocaron en 'Essential', la antorcha hecha con materiales reciclados y aroma menorquín.

"Cuando acabé la universidad no sabía cómo empezar a buscar trabajo. Encontré la oportunidad en Turín y fue una casualidad. A Carlo Ratti se le escapó que iba a ser un proyecto para las Olimpiadas. Pensé que sería para 'merchandising', así que fue una gran sorpresa cuando supe que era la antorcha", desveló Pons.

La alegría al terminar, inmensa. La antorcha ha recorrido todo Italia en 63 días hasta llegar a Milán, donde entregará el relevo al gran pebetero, nuevo encargado de custodiar el fuego.

"Es increíble. Hemos conseguido hacerlo en una edición que le han puesto mucho esfuerzo y que parece va a ser especial. Internamente es brutal. Ha sido hecha por muchos jóvenes. Hemos trabajado muchos meses codo a codo. Haciendo prototipos. Jugando con fuego. Con materiales y reflejos. Y cuando es tu antorcha la que está dando la vuelta por Italia, en manos de Jackie Chan, Ibra... impresiona muchísimo", ponderó.

Carlo Ratti (ingeniero y profesor en el MIT de Boston) se propuso para el proyecto, fue a hablar él mismo con el COI. La idea principal: darle todo el protagonismo al fuego.

"El diseño empieza con un enfoque de Carlo. Pero con mentalidad muy abierta para crear o proponer en la misma dirección. Tenía la intención de desmaterializar la antorcha. No queríamos poner nada que no fuese necesario. Pero en una antorcha olímpica hay mucho simbolismo. Ese fue nuestro reto", comentó.

"Quisimos poner el foco en el fuego. El resto de elementos son para ayudar al fuego a tener protagonismo. Jugamos con la óptica. Intentamos hacer antorchas invisibles o incluso iluminar la antorcha entera. El fuego en la mano era nuestra utopía", añadió.

¿La solución?: "Hacerla con la mínima expresión. Con un azul reflectante para que desapareciera con ese efecto óptico. Por la noche a veces solo se ve el fuego. La quisimos azul para el contraste con el naranja del fuego".

"Ha sido un reto tecnológico en muchos sentidos. El azul está hecho con un tratamiento PVD. Lo quisimos hacer sin tóxicos o contaminantes y que pudiese resistir temperaturas muy bajas. Este proceso evita que se ralle, aguanta el calor y es tan fino que no aporta más peso la antorcha", explicó.

Tres años de incansable trabajo junto a otros dos equipos. Cavagna, encargado del sistema del gas para el fuego, con experiencia en Turín 2006; y Versalis, patrocinador oficial y líder del proyecto.

"Nuestra intención era tener una antorcha monolítica, elegante, con curvas sinuosas y delicadas. Si le das la vuelta a la antorcha, tienes una apertura longitudinal arriba donde se crea la combustión para jugar con el flujo de aire. El cuerpo central es de 52 mm de ancho. En la parte del mango hay una apertura con una silicona de Versalis, material XL extralight. El interior está hecho con latón. El resto, metal reciclado", describió.

El proyecto incluyó también la creación de un mini-pebetero que acompañase al antorcha en su recorrido por todo Italia. Así el fuego podía descansar sin peligro.

"Cuando acabamos la antorcha quisimos seguir con el mini-pebetero. Se usa cuando los portadores de la antorcha llegan a la ciudad y se enciende con una ceremonia. Misma intención, magnificar el fuego. Y lo hace de forma más directa que la antorcha", apuntó.

"Son una serie de chapas puestas con una forma de vórtice. Esto hace que el fuego que se genera dentro de las alas (chapas) tenga también una forma de vórtice, como un huracán de fuego. Hace que la llama sea mucho más larga y esté siempre centrada. Puede soportar vientos de 120 km por hora y temperaturas de -20 grados".

En Milán-Cortina 2026, donde la nieve y el frío son los protagonistas, Xavi Pons ha colado un trozo de Menorca con una antorcha discreta, casi invisible. Porque lo importante es el fuego. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

A juicio por hacer la yihad: "Para quedarte tocándote los huevos vete a matar judíos"

Infobae

España pierde contra Argentina el partido por la quinta plaza en Perth

Infobae

El déficit comercial francés se redujo un 14,5 % en 2025 por la bajada del petróleo y gas

Infobae

Moreno calcula que los vecinos de Grazalema (Cádiz) estarán desalojados seis o siete días

Infobae

Catorce detenidos por tráfico de marihuana en La Sagra (Toledo), con casi 11.000 plantas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fantasma de las elecciones

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

ECONOMÍA

Los coches con más de

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros