Espana agencias

Kike García: "Nos estamos matando cada día para revertir esta situación"

Guardar

Barcelona, 6 feb (EFE).- El delantero del Espanyol Kike García ha asegurado este viernes que, tanto la plantilla como el cuerpo técnico, se están "matando para revertir la situación" del equipo, que solo ha sumado un punto en los últimos cinco partidos de LaLiga EA Sports.

"Durante un año siempre tienes altibajos físicos, de juego y de fortuna. También los árbitros nos han castigado, aunque no es excusa. Estamos jodidos en cuanto a resultados. Todos tenemos que dar mucho más, coger el toro por los cuernos. Este tramo malo lo tenemos que sacar adelante nosotros", ha comentado.

Kike García, que compareció en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha pedido a la afición que mantenga su apoyo al equipo: "Es cuando más necesitamos estar juntos, los resultados no se están dando. No es por no intentarlo, ante el Alavés acabamos en su portería. Somos los primeros que queremos darles una alegría".

Sobre los aspectos a mejorar, el delantero ha respondido que "no hay que dejar nada al azar" y será necesario "limar los detalles", como por ejemplo "ir fuerte a los duelos, controlas las marcas y las vigilancias".

"Ahora es cuando más hay que insistir. Eso es lo que nos ha llevado a tener ese colchón de puntos. No hay que dudar, hay que estar unidos. Somos una familia entre jugadores y cuerpo técnico. Lo damos todo por el compañero. Ahora tocan mensajes positivos, saber que no estamos en una situación dramática pero que tenemos que dar un poco más", ha añadido.

Preguntado por la baja de Carlos Romero contra el Villarreal, que tiene prohibido en su contrato de cesión enfrentarse al equipo castellonense, Kike García ha elogiado a su previsible sustituto, José Salinas: "Tiene un guante en el pie y rompe por velocidad entre líneas. Es un pedazo de jugador".

En el aspecto personal, ha comentado que un delantero "siempre quiere estar más acertado y se pide más goles", pero ha matizado que "lo bueno" es que está teniendo ocasiones y "reconforta saber que el gol va a llegar".

Por último, ha confesado que está "encantado" de compartir la punta de ataque con Roberto: "Estamos a gusto haciendo las labores que nos pide el míster. Nos dice que no solo estemos enfocados en el gol, que también hay que defender y hacer más cosas por el equipo. Ojalá podamos volver a jugar muchas veces más". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zulueta y Enparantza piden al Supremo anular la sentencia que les obliga a ir a la cárcel

Infobae

El PP no descarta acciones legales contra la exedil de Móstoles si grabó conversaciones

Infobae

Ortega Smith denuncia "injusticias y arbitrariedades" en Vox y arremete contra Abascal

Infobae

Multada por dejar bajo una piedra una carta de amor a un menor pese a tenerlo prohibido

Infobae

Ortega Smith cree que la democracia interna de Vox es "mejorable" y ve su cese en el Congreso "injusto" y "arbitrario"

Ortega Smith cree que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero llega a Caracas para

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis