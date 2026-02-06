Kike García: "Nos estamos matando cada día para revertir esta situación"

Barcelona, 6 feb (EFE).- El delantero del Espanyol Kike García ha asegurado este viernes que, tanto la plantilla como el cuerpo técnico, se están "matando para revertir la situación" del equipo, que solo ha sumado un punto en los últimos cinco partidos de LaLiga EA Sports.

"Durante un año siempre tienes altibajos físicos, de juego y de fortuna. También los árbitros nos han castigado, aunque no es excusa. Estamos jodidos en cuanto a resultados. Todos tenemos que dar mucho más, coger el toro por los cuernos. Este tramo malo lo tenemos que sacar adelante nosotros", ha comentado.

Kike García, que compareció en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha pedido a la afición que mantenga su apoyo al equipo: "Es cuando más necesitamos estar juntos, los resultados no se están dando. No es por no intentarlo, ante el Alavés acabamos en su portería. Somos los primeros que queremos darles una alegría".

Sobre los aspectos a mejorar, el delantero ha respondido que "no hay que dejar nada al azar" y será necesario "limar los detalles", como por ejemplo "ir fuerte a los duelos, controlas las marcas y las vigilancias".

"Ahora es cuando más hay que insistir. Eso es lo que nos ha llevado a tener ese colchón de puntos. No hay que dudar, hay que estar unidos. Somos una familia entre jugadores y cuerpo técnico. Lo damos todo por el compañero. Ahora tocan mensajes positivos, saber que no estamos en una situación dramática pero que tenemos que dar un poco más", ha añadido.

Preguntado por la baja de Carlos Romero contra el Villarreal, que tiene prohibido en su contrato de cesión enfrentarse al equipo castellonense, Kike García ha elogiado a su previsible sustituto, José Salinas: "Tiene un guante en el pie y rompe por velocidad entre líneas. Es un pedazo de jugador".

En el aspecto personal, ha comentado que un delantero "siempre quiere estar más acertado y se pide más goles", pero ha matizado que "lo bueno" es que está teniendo ocasiones y "reconforta saber que el gol va a llegar".

Por último, ha confesado que está "encantado" de compartir la punta de ataque con Roberto: "Estamos a gusto haciendo las labores que nos pide el míster. Nos dice que no solo estemos enfocados en el gol, que también hay que defender y hacer más cosas por el equipo. Ojalá podamos volver a jugar muchas veces más". EFE