José Luis Alejo: "Todo lo que rodea a Lindsey (Vonn) tiene un toque heroico"

Solda (Italia), 6 feb (EFE).- El español José Luis Alejo, uno de los entrenadores del suizo Marco Odermatt, el gran dominador de esquí alpino durante las pasadas temporadas y que parte como favorito en las pruebas olímpicas de los Juegos de Milán-Cortina d'Apezzo (Italia), declaró a EFE que "todo lo que rodea a Lindsey (Vonn) tiene un toque heroico".

Vonn, una de las más grandes figuras de toda la historia del esquí alpino, que, con una rodilla de titanio volvió a ganar a los 41 años -tras haber regresado a la competición cinco temporadas después de retirarse- se lesionó el pasado viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y, a pesar de sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en la que también tiene dañado el menisco-, anunció el pasado martes que quiere competir en las pruebas olímpicas.

La estadounidense, campeona olímpica (hace 16 años), doble oro mundial (hace 17) y cuádruple ganadora de la Copa del Mundo -en la que con las dos que lleva esta temporada elevó a 84 su tercera marca histórica de victorias en esa competición- se probó este viernes, sin aparentes problemas, en el primer entrenamiento para el descenso, que en el caso de las mujeres, tendrá lugar en Cortina d'Ampezzo el próximo domingo.

"Para mí todo lo que rodea a Lindsey tiene un toque heroico. Pero, buff... no sabría qué opinar. Y la opinión que puedo tener es un poco personal. Pero creo que ella sabrá el estado de su salud; y hasta dónde quiere arriesgar", apuntó el técnico andaluz, de 47 años, sobre la campeona de St. Paul (Minesota), Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019:cuando se retiró, antes de regresar, cinco años después, con la rodilla derecha reconstruida con dos piezas de titanio.

"Lo que sí demuestra es lo que significa este deporte para ella. Así que por mi parte tiene todo el respeto", explicó a Efe Alejo, que también entrenó, entre otras, a la andaluza de origen chileno Carolina Ruiz -única española que ganó un descenso de la Copa del Mundo: el de Meribel (Francia), de 2013- y a la suiza Lara Gut-Behrami, a la que ayudó en su segunda gran época deportiva; en la que la helvética ganó, entre otras muchas cosas, oro olímpico y mundial, así como el segundo de sus dos Globos de Cristal.

"Ella ama este deporte y, bueno, quiere darlo absolutamente todo. Así que a ver cómo le sale la jugada", declaró el prestigioso técnico español.

"Espero que bien. Y si no, para mí con que no tenga ningún accidente y que acabe sana, ya está bien. Y si encima puede hacer un buen resultado, pues ya sería una heroicidad cien por cien", manifestó a Efe el entrenador de Marco Odermatt. EFE

