Jesús Velasco: “Es un día grande y hay que aprovechar la oportunidad”

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- El seleccionador español de fútbol sala, Jesús Velasco, destacó la importancia que supone para España volver a disputar una final de un Campeonato de Europa como la que va a afrontar este sábado, frente a Portugal, campeona de las dos últimas ediciones.

El técnico subrayó el momento que vive el equipo y la magnitud del reto que supone el partido decisivo. “Es un día grande. Estamos todos encantados de estar aquí, disfrutando mucho, pero somos conscientes de la responsabilidad y de la oportunidad que tenemos y que hay que aprovechar”, señaló Velasco, quien anticipó un encuentro exigente ante un rival de máximo nivel.

“Será un partido complicado. Creo que hemos demostrado ser las dos selecciones más en forma, hemos ganado todos los partidos. Será una digna final, muy disputada y esperemos que sea espectacular”, añadió.

El seleccionador hizo referencia al camino recorrido por el combinado español a lo largo del torneo y a la identidad mostrada en cada uno de los encuentros disputados, claves para alcanzar una nueva final europea. En ese sentido, insistió en la importancia de mantener la misma línea de trabajo y competitividad mostrada hasta ahora.

“Estos partidos nos han marcado la línea a seguir y vamos a intentar ser fieles a lo que hemos hecho”, explicó Velasco, centrado en el rendimiento colectivo por encima del resultado final. “Yo solo quiero pensar en competir, hacer un muy buen partido y, si ganamos, celebrarlo”, concluyó el técnico, que afronta la final con confianza en el grupo y con la ambición de culminar el torneo con el título. EFE

jmd/apa