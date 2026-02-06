Espana agencias

Iribar prologa 'De San Mamés a la eternidad', primer libro de Silvia Martínez Calvo

Bilbao, 6 feb (EFE).- José Ángel Iribar, leyenda e icono del Athletic Club, es el autor del prólogo de 'De San Mamés a la eternidad', primer libro de la periodista vizcaína Silvia Martínez Calvo que pretende reflejar el "vínculo entre generaciones" que es capaz de crear el Athletic.

El testimonio de una figura tan emblemática como la del 'Txopo' para abrir la obra "aporta experiencia, sensibilidad y una manera de entender el Athletic que conecta con la esencia del libro" que no es otra, según destaca la autora a EFE, que "la identidad, la pertenencia y el orgullo por lo propio".

"Su presencia refuerza el mensaje de que este club y sus valores trascienden el fútbol", subraya Martínez Calvo quien confiesa que el libro nace del "amor incondicional, el amor por mi aitite (abuelo) y el amor por el Athletic".

A lo largo de sus 128 páginas y a través de recuerdos personales, vivencias y reflexiones, el texto habla sobre todo de "herencia emocional, de vínculos que no se rompen con el paso del tiempo y de cómo los colores rojiblancos pueden convertirse en un lenguaje común entre generaciones". EFE

