Hugo Mujica apuesta en un ensayo por la pasión de vivir pese al fracaso del humanismo

Carmen Sigüenza

Madrid, 6 Feb (EFE).- En marzo, Hugo Mujica, el poeta, filósofo y sacerdote argentino, recibirá el premio Loewe de Poesía en Madrid, uno de los más prestigiosos de este género, pero ahora acaba de publicar 'La pasión por lo posible', un ensayo poético con reflexiones y preguntas sobre la gratitud de vivir.

Un libro, editado por Vaso Roto, que reúne textos a modo de columnas. Algunas fueron publicadas y otras las ha decidido reunir ahora Mujica (Buenos Aires, 1942) en una especie de vademécum para conjugar el verbo vivir y "hacerlo sin miedo". Más en estos tiempos oscuros.

"Vivimos una crisis, una época donde es noche, pero eso no es de ahora, diría que el fracaso del humanismo empezó en el Renacimiento. En el siglo XX tuvimos Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, el gulag, las dos guerras, la limpieza étnica de los Balcanes, y ahora se rompen las estructuras y en esa ruptura empieza a brotar la locura humana", explica Mujica en una entrevista con EFE.

"Pero esto no es todo -advierte el poeta de la luz y la sombra, en medio de todo ello hay mucho más. Existe un mundo callado del que no tenemos noticia y por el que yo apuesto. Hay un mundo crítico, que me parece bien que exista, pero yo me voy de la queja. Me alejo de lo que llamo el nihilismo de la queja. Nos quejamos, y con la queja pensamos que estamos al lado de lo bueno", subraya.

"Tengo una edad bastante avanzada -continúa-, mi energía está en tratar de expresar esa dimensión creativa que es la que nos va a permitir generar otra cosa, que en el artista se hace profesión, pero que la tiene todo ser humano. La vida entera está dada para ser creada y llevada adelante en un descubrimiento continuo".

Considerado el poeta del silencio, Hugo Mujica, tras vivir la cultura y la contracultura en Nueva York, donde fue artista plástico, se pasó al lado del silencio y estuvo siete años practicando la meditación sin pronunciar palabra en el monasterio trapense de Getsemaní, en Estados Unidos.

Es autor de numerosos libros de poesía, como 'Brasa blanca', 'Para albergar una ausencia' o 'Cuando todo calla' (Premio Casa de América en 2013). Su poesía completa está encerrada en 'Del crear y lo creado'. Estudioso de la obra de Heidegger, publicó varios ensayos sobre el filósofo alemán, como 'La palabra inicial' y 'Señas hacia lo abierto'.

En 'La pasión por lo posible', un libro lleno de referencias y citas, Mujica reflexiona sobre la condición humana y no soslaya el dolor. "Gracias al dolor recuperamos el nacimiento", añade. Pero eso no quita para que en toda su poesía haya una celebración "sobria y piadosa de la existencia".

"Si antes de morir logro expresar lo que es la gloria de vivir, me sentiría ya cumplido y colmado", sostiene este autor, que tiene numerosos lectores en las dos orillas, en América y España.

Mujica ganó el pasado octubre la XXXVIII edición del Premio Loewe de Poesía por su libro'Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras', que saldrá publicado por Visor en marzo, "una experiencia lírica de absoluta pureza que se integra en lo que podría definirse como una meditación contemplativa", según el jurado que falló el galardón.

"En este poemario hablo de la brisa, del viento de este gran misterio que atraviesa todo y que para mí tiene esa dimensión creativa anterior a la palabra. Empieza diciendo:'Cómo decir que todo es luz', es como una cachetada a la noche que vivimos, pero es mi apuesta. Mi poesía es un sí a la vida, a pesar de..., concluye". EFE