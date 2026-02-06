Espana agencias

Hugo Mujica apuesta en un ensayo por la pasión de vivir pese al fracaso del humanismo

Guardar

Carmen Sigüenza

Madrid, 6 Feb (EFE).- En marzo, Hugo Mujica, el poeta, filósofo y sacerdote argentino, recibirá el premio Loewe de Poesía en Madrid, uno de los más prestigiosos de este género, pero ahora acaba de publicar 'La pasión por lo posible', un ensayo poético con reflexiones y preguntas sobre la gratitud de vivir.

Un libro, editado por Vaso Roto, que reúne textos a modo de columnas. Algunas fueron publicadas y otras las ha decidido reunir ahora Mujica (Buenos Aires, 1942) en una especie de vademécum para conjugar el verbo vivir y "hacerlo sin miedo". Más en estos tiempos oscuros.

"Vivimos una crisis, una época donde es noche, pero eso no es de ahora, diría que el fracaso del humanismo empezó en el Renacimiento. En el siglo XX tuvimos Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, el gulag, las dos guerras, la limpieza étnica de los Balcanes, y ahora se rompen las estructuras y en esa ruptura empieza a brotar la locura humana", explica Mujica en una entrevista con EFE.

"Pero esto no es todo -advierte el poeta de la luz y la sombra, en medio de todo ello hay mucho más. Existe un mundo callado del que no tenemos noticia y por el que yo apuesto. Hay un mundo crítico, que me parece bien que exista, pero yo me voy de la queja. Me alejo de lo que llamo el nihilismo de la queja. Nos quejamos, y con la queja pensamos que estamos al lado de lo bueno", subraya.

"Tengo una edad bastante avanzada -continúa-, mi energía está en tratar de expresar esa dimensión creativa que es la que nos va a permitir generar otra cosa, que en el artista se hace profesión, pero que la tiene todo ser humano. La vida entera está dada para ser creada y llevada adelante en un descubrimiento continuo".

Considerado el poeta del silencio, Hugo Mujica, tras vivir la cultura y la contracultura en Nueva York, donde fue artista plástico, se pasó al lado del silencio y estuvo siete años practicando la meditación sin pronunciar palabra en el monasterio trapense de Getsemaní, en Estados Unidos.

Es autor de numerosos libros de poesía, como 'Brasa blanca', 'Para albergar una ausencia' o 'Cuando todo calla' (Premio Casa de América en 2013). Su poesía completa está encerrada en 'Del crear y lo creado'. Estudioso de la obra de Heidegger, publicó varios ensayos sobre el filósofo alemán, como 'La palabra inicial' y 'Señas hacia lo abierto'.

En 'La pasión por lo posible', un libro lleno de referencias y citas, Mujica reflexiona sobre la condición humana y no soslaya el dolor. "Gracias al dolor recuperamos el nacimiento", añade. Pero eso no quita para que en toda su poesía haya una celebración "sobria y piadosa de la existencia".

"Si antes de morir logro expresar lo que es la gloria de vivir, me sentiría ya cumplido y colmado", sostiene este autor, que tiene numerosos lectores en las dos orillas, en América y España.

Mujica ganó el pasado octubre la XXXVIII edición del Premio Loewe de Poesía por su libro'Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras', que saldrá publicado por Visor en marzo, "una experiencia lírica de absoluta pureza que se integra en lo que podría definirse como una meditación contemplativa", según el jurado que falló el galardón.

"En este poemario hablo de la brisa, del viento de este gran misterio que atraviesa todo y que para mí tiene esa dimensión creativa anterior a la palabra. Empieza diciendo:'Cómo decir que todo es luz', es como una cachetada a la noche que vivimos, pero es mi apuesta. Mi poesía es un sí a la vida, a pesar de..., concluye". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Convocan el I Premio Internacional de Teatro Clásico 'Odiseo y Penélope'

Infobae

Lluvias y deshielo tienen 54 tramos de la cuenca del Duero en aviso: 11 en nivel rojo

Infobae

Mónica García: la desinformación y los tecnooligarcas afectan a la protección de la salud

Infobae

Liberados 12 migrantes al desmantelar una trama de explotación laboral en obradores de pan

Infobae

Shiffrin, Odermatt y Lindsey Vonn -que busca el milagro-, a brillar en Cortina y Bormio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rodalies prevé la recuperación de

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager