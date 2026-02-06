Espana agencias

Hidalgo: "El Albacete es un equipo más sólido que antes"

Guardar

A Coruña, 6 feb (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, destacó este viernes el gran momento que atraviesa el Albacete, al que ve “más sólido” que hace unos meses, por eso auguró un partido “igualado” y “de pocas ocasiones” en Riazor.

“Es un equipo muy diferente al que nos encontramos en la ida, han variado su sistema. Ahora es un equipo más sólido que antes, lleva cuatro jornadas prácticamente sin encajar. Han cerrado la portería, cargan mucho el área y tienen jugadores solventes que llevan tiempo jugando a un buen nivel en la categoría”, afirmó.

En rueda de prensa, mostró su preocupación por “la transición” de un rival al que le han robado a uno de sus líderes en este mercado invernal, el centrocampista Riki Rodríguez.

“Va a ser un partido cerrado, en el que seguramente costará hacer goles. Ellos tienen una transición muy fuerte, vamos a tener que tener cuidado con eso y, a partir de ahí, atacar bien”, expuso.

En este sentido, el preparador deportivista admitió que ha hablado con su último refuerzo invernal para analizar al conjunto manchego.

“Riki conoce mucho mejor que yo al Albacete porque ha estado dentro, pero se ajusta perfectamente a lo que ya teníamos en la cabeza. Ahora es un equipo más peligroso porque se sienten capaces de todo, hace unas semanas no lo estaban siendo con los resultados negativo”, comentó.

Hidalgo avaló el fichaje de Riki, aunque pidió calma al deportivismo porque el centrocampista asturiano, al que ve jugando “de seis o de ocho”, viene de unas semanas “con un estrés excesivo”.

“Es un jugador contrastado de la categoría que ha ido creciendo muchísimo especialmente en el Albacete, teniendo un papel muy principal en lo futbolístico y en lo personal en cuanto a liderazgo, eso nos va a venir muy bien. Nos va a dar posibilidad de tener balón, presencia física y visión de juego. Va a ser un gran complemento”, subrayó.

Además, apuntó que la incorporación de Riki le permitirá utilizar a Mario Soriano “en una altura superior”, ya que el fichaje del exfutbolista del Albacete les da “alguna posibilidad más de variabilidad en el centro del campo”. EFE

dmg/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Convocan el I Premio Internacional de Teatro Clásico 'Odiseo y Penélope'

Infobae

Lluvias y deshielo tienen 54 tramos de la cuenca del Duero en aviso: 11 en nivel rojo

Infobae

Mónica García: la desinformación y los tecnooligarcas afectan a la protección de la salud

Infobae

Liberados 12 migrantes al desmantelar una trama de explotación laboral en obradores de pan

Infobae

Shiffrin, Odermatt y Lindsey Vonn -que busca el milagro-, a brillar en Cortina y Bormio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rodalies prevé la recuperación de

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager