Hidalgo: "El Albacete es un equipo más sólido que antes"

A Coruña, 6 feb (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, destacó este viernes el gran momento que atraviesa el Albacete, al que ve “más sólido” que hace unos meses, por eso auguró un partido “igualado” y “de pocas ocasiones” en Riazor.

“Es un equipo muy diferente al que nos encontramos en la ida, han variado su sistema. Ahora es un equipo más sólido que antes, lleva cuatro jornadas prácticamente sin encajar. Han cerrado la portería, cargan mucho el área y tienen jugadores solventes que llevan tiempo jugando a un buen nivel en la categoría”, afirmó.

En rueda de prensa, mostró su preocupación por “la transición” de un rival al que le han robado a uno de sus líderes en este mercado invernal, el centrocampista Riki Rodríguez.

“Va a ser un partido cerrado, en el que seguramente costará hacer goles. Ellos tienen una transición muy fuerte, vamos a tener que tener cuidado con eso y, a partir de ahí, atacar bien”, expuso.

En este sentido, el preparador deportivista admitió que ha hablado con su último refuerzo invernal para analizar al conjunto manchego.

“Riki conoce mucho mejor que yo al Albacete porque ha estado dentro, pero se ajusta perfectamente a lo que ya teníamos en la cabeza. Ahora es un equipo más peligroso porque se sienten capaces de todo, hace unas semanas no lo estaban siendo con los resultados negativo”, comentó.

Hidalgo avaló el fichaje de Riki, aunque pidió calma al deportivismo porque el centrocampista asturiano, al que ve jugando “de seis o de ocho”, viene de unas semanas “con un estrés excesivo”.

“Es un jugador contrastado de la categoría que ha ido creciendo muchísimo especialmente en el Albacete, teniendo un papel muy principal en lo futbolístico y en lo personal en cuanto a liderazgo, eso nos va a venir muy bien. Nos va a dar posibilidad de tener balón, presencia física y visión de juego. Va a ser un gran complemento”, subrayó.

Además, apuntó que la incorporación de Riki le permitirá utilizar a Mario Soriano “en una altura superior”, ya que el fichaje del exfutbolista del Albacete les da “alguna posibilidad más de variabilidad en el centro del campo”. EFE

dmg/og