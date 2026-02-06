Hacienda se hará con el 46 % del bote de 2,7 millones de 'Pasapalabra', según los técnicos

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', dotado con 2,7 millones de euros, tendrá que abonar a la Agencia Tributaria unos 1,26 millones, el 46 %, por el IRPF correspondiente a ese premio.

En un comunicado remitido este viernes, Gestha apunta que Hacienda aplicará una retención del 19 % en el momento del cobro del premio, que quedará así reducido a 2,2 millones de euros, y la ganadora, Rosa Rodríguez, tendrá que tributar otros 0,74 millones cuando haga la declaración de la renta.

El premio, señalan los técnicos de Hacienda, tributa como ganancia patrimonial no derivada de una transmisión patrimonial, por lo que han hecho los cálculos en función de la tributación que le corresponde en Galicia, donde la concursante tiene la residencia fiscal, y a falta de otros datos. EFECOM