González-Bueno (Sabadell): El objetivo era que mi salida del Sabadell fuera por "sorpresa"

San Cugat del Vallés (Barcelona), 6 ene (EFECOM).- El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha señalado este viernes que su intención era que su salida del banco se produjera por "sorpresa".

"Las decisiones de relevos organizativos que se producen de una forma dilatada en el tiempo, cuando ya son muy esperadas, crean periodos de vacío en las organizaciones que impiden que se desarrollen al ritmo que requieren", ha afirmado González-Bueno durante la rueda de prensa para presentar los resultados de 2025.

Se daba la circunstancia, además, de que había un "candidato ideal", ha señalado en relación a Marc Armengol, que le sucederá como consejero delegado a partir de mayo y que hasta ahora era CEO de la filial británica TSB, a punto de ser vendida al Banco Santander.

En el "plano personal", su marcha del Sabadell tras cinco años en los que ha liderado la transformación del banco y la defensa frente a la opa hostil del BBVA "encaja muy bien", ha expresado el directivo.

"Yo ya estaba retirado de la primera línea, después de una carrera muy intensa", cuando "en un momento muy crítico" se le ofreció ser consejero delegado de una "institución que siempre había admirado muchísimo", ha sostenido.

González-Bueno ha ensalzado el trabajo de Armengol tanto en el Sabadell como en el TSB, que fue clave para acordar su venta al Santander en pleno proceso de la opa. EFECOM

EFE

