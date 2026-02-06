González-Bueno (Sabadell): "El mercado no está leyendo bien el valor del banco"

San Cugat del Vallès (Barcelona), 6 feb (EFECOM).- El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado este viernes que "el mercado no está leyendo bien el valor del banco" y sus acciones están infravaloradas.

"Hay confianza en el 2027, aunque hay más dudas sobre 2026, y eso está manteniendo la cotización un poco más baja de lo que creemos que es su sitio natural", lo que ha dado la "oportunidad" a la entidad para anunciar una nueva recompra de acciones de hasta 800 millones de euros, ha señalado en la rueda de prensa de presentación de resultados de 2025 González-Bueno.

Los títulos del Sabadell caían hoy algo más de un 5 % tras presentar los resultados del último ejercicio, en el que el beneficio neto alcanzó 1.775 millones de euros, un 2,8 % menos respecto al anterior.

Tras el final de la opa, el Sabadell ha tenido "una evolución marginalmente positiva" en bolsa, pero no ha registrado "esa gran caída que se esperaba", ha dicho el directivo.

El BBVA, por su parte, "se ha comportado muy bien, exactamente como anticipábamos, porque tenía más sentido y más valor que las dos (entidades) estuvieran separadas que juntas", ha agregado.

Durante el año y medio que duró el proceso de la opa -un periodo de especial "turbulencia"-, el grado de captación de clientes se "ralentizó", ha señalado el consejero delegado del Sabadell.

"Si lees todos los días en el periódico que hay un banco del que no se garantiza que vaya a seguir, es lógico que haya más gente que tenga dudas", ha expresado González-Bueno, que ha precisado que al terminar la opa la captación "se ha acelerado".

Sobre el futuro del banco en los próximos meses, González-Bueno y el director financiero de la entidad, Sergio Palavecino, han pronosticado que el margen de intereses aumentará más de un 1 % al término de 2026, aunque en el primer trimestre todavía se espera un retroceso.

Si bien en este momento "no se dan las condiciones" para que haya nuevas consolidaciones en el sector español, a largo plazo sí se producirán, y "tendrá sentido que el Sabadell cumpla alguna función" en esos procesos, ha augurado González-Bueno.

Ha sostenido que el banco se encuentra actualmente en un "punto dulce" en cuanto a avances orgánicos y que en este momento la estrategia pasa por aumentar su negocio en España y descarta una expansión internacional.

El consejero delegado, que a partir de mayo pasará el testigo a Marc Armengol, anticipa que el Sabadell continuará creciendo en ámbitos como el crédito al consumo y la banca de empresas, mientras que en hipotecas espera avanzar "con el mercado".

Tras un periodo en el que el ámbito hipotecario era más rentable, de cara al futuro el banco ha decidido ajustarse a su "cuota natural" del 7 % en ese terreno, ha afirmado.

El directivo ha afirmado que la entidad no contempla una "nueva reestructuración", pero está comenzando a analizar un plan de prejubilaciones voluntarias.

"Hay un número creciente de personas" que con el paso del tiempo "podrían desear una prejubilación voluntaria".

"No será una reestructuración en profundidad que requiera importes elevados", pero sí se evaluará "una situación que no se ha revisado en los últimos cuatro años", ha señalado. EFECOM

