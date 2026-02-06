Goikoetxea: "Es una semifinal abierta que garantiza un finalista vasco"

Las Rozas (Madrid), 6 feb (EFE).- Andoni Goikoetxea, representante institucional del Athletic Club de Bilbao, valoró la semifinal de la Copa del Rey que les ha emparejado con la Real Sociedad y dijo que prevé una "eliminatoria muy abierta" y que, aunque su preferencia es clara, lo importante es garantizará "un finalista vasco".

"Será una semifinal muy abierta pero sabemos que en la Copa no te puedes dormir. Hay que luchar, hay que pelear y hay que tener fortuna en determinados momentos. Vamos a ver lo que pasa pero yo soy optimista y espero que lleguemos a la final de La Cartuja", dijo Goikoetxea, que fue jugador del Athletic entre 1975 y 1987.

"Estamos con ilusión pero sabemos que en la Copa no nos podemos despistar. Aquí, si un día te despistas o tienes un mal día lo pagas. Ojalá pasemos y lleguemos a la final pero, en cualquier caso, tendremos un finalista vasco", comentó.

El partido de ida se disputará en San Mamés y la vuelta en Anoeta. El ganador se medirá en la final al vencedor de la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. EFE