Gamarra acusa a Sánchez de convertir a los municipios en "paraíso para delincuentes y okupas" con el apoyo del PNV

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha denunciado que "la falta de políticas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido a los municipios españoles en "paraísos de delincuentes y okupas", con la ayuda del PNV, su "colaborador necesario" y su "socio más dócil".

Gamarra, acompañada por la presidenta del PP de Vizcaya, Amaya Fernández, se ha desplazado este viernes hasta la localidad vizcaína de Baracaldo para valorar la situación de "inseguridad" que, según los populares, afecta a los municipios de la Margen Izquierda y del conjunto de Vizcaya, y reunirse con sindicatos de policía para poder abordar "un problema clave que preocupa a los vecinos de cualquier municipio".

La vicesecretaria del PP ha dicho que su partido tiene que "estar cerca de los problemas reales que tienen en su día a día los ciudadanos de cualquier municipio vasco, aportando soluciones para ellos para los vecinos". Y, según ha puntado, "las principales preocupaciones de los españoles son hoy la vivienda y la seguridad", que están "muy relacionadas con una manera de gobernar que es la de estar en los despachos y ocupar sillones, pero, al final, no tener ni tan siquiera mayoría para tomar medidas, ni voluntad política, más allá de sobrevivir, para estar al frente de un país".

En ese sentido, ha denunciado que "la falta de políticas de Pedro Sánchez, con la protección a los delincuentes, nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos, donde hoy los españoles, vivan en el municipio que vivan, se sienten mucho más inseguros" porque "ven cómo crecen las tasas de delincuencia, si hablamos de hurtos o de robos o si hablamos de agresiones sexuales".

Gamarra ha denunciado que "el sanchismo ha convertido a nuestros municipios en un paraíso para delincuentes y ocupas" y, ante eso, ha destacado que el PP "se revela con políticas, con acciones y con leyes".

"El PP y Alberto Núñez Feijóo quieren algo muy claro, que España deje de ser un paraíso para delincuentes y para los ocupas y que podamos vivir tranquilos aquellos que hacemos las cosas bien", ha asegurado, para añadir que, para lograrlo, "hay que actuar con la ley, con la seguridad y a través del orden".

Según ha mantenido, "una de las claves es luchar contra la multirreincidencia, contra que haya gente que convierte el ser delincuente en un oficio, que entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra puerta, que se sientan impunes y que, por lo tanto, cada día delincan más", haciendo que los policías "se sientan desprotegidos e incapaces de poder dotarnos de la seguridad con la que quieren trabajar en el día a día".

En esa línea, ha recordado que el próximo jueves llegará al Congreso de los Diputados "una iniciativa que va a poner coto a la multirreincidencia", así como que el PP presentará una iniciativa para que se aborden las reformas necesarias y poder "endurecer el uso de las armas blancas".

OKUPACIÓN

Por otro lado, ha considerado también necesario "luchar contra la ocupación" y ha defendido "poder desalojarlos en 24 horas" porque "el verdadero escudo social para los españoles es tener una ley contra los okupas".

Tras denunciar que el PSOE ha "bloqueado" la iniciativa popular en ese sentido, "haciendo que los delincuentes y los ocupas consideren que el sanchismo es su paraíso porque nunca se han sentido tan impunes como están hoy", Gamarra ha advertido que el Partido Socialista "no lo ha hecho solo, porque no tiene los votos suficientes", sino que el PNV se ha convertido en su "colaborador necesario" y su "socio más dócil".

La dirigente popular ha acusado al PNV, que tiene "capacidad con sus votos en el Congreso de los Diputados de cambiar las cosas", de estar "apoyando la política de la protección a la ocupación y que la multirreincidencia no se pudiera afrontar". "No ha dicho ni mu, ni tan siquiera ha presentado proposiciones de ley para que esto se pudiera abordar o no dice nada sobre otro de los grandes problemas como son las armas blancas", ha reprochado a los jeltzales.

ALARMISMO

Por su parte, la presidenta del PP de Vizcaya, Amaya Fernández, ha asegurado que su partido no quiere "generar alarmismo", sino "poner el foco en un asunto que interesa y preocupa de forma creciente a los vecinos de la margen izquierda", que "sufren "una media diaria de 26 delitos" ante "el desconcierto y la autocomplacencia" que ofrecen como respuesta los gobiernos de PNV Y PSE.

Además, ha criticado el "espectáculo bochornoso de división dentro del PNV" que, por un lado, en el Gobierno Vasco, "acorralado por la realidad, por fin decidió dar a conocer el origen de las personas que son detenidas por cometer delitos", mientras que "en Bilbao o Barakaldo han decidido ocultarnos a los ciudadanos datos policiales".

"Es el PNV de las dos caras que, por un lado, en el Gobierno vasco piden transparencia y, por otro lado, en los municipios vizcaínos lo que hacen es censurar datos policiales a los ciudadanos, pensando que teniendo esa actitud van a hacer desaparecer los delitos", ha reprochado a los jeltzales.

En el caso concreto de la multirreincidencia, ha dicho que es una cuestión que "se ha agravado en los últimos años", al tiempo que ha considerado que no se puede "echar solo la culpa al Partido Socialista, porque gobierna porque alguien le está apoyando y ha habido un colaborador y un cómplice necesario en sostener ese gobierno, que ha sido el PNV".

También ha criticado el acuerdo del PNV con el Gobierno central para ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler y ha advertido que es "un hecho lamentable que vamos a pagar muy caro los vizcaínos, los miles de pequeños propietarios que tienen dos, tres viviendas, que van a tener que hacerse cargo del escudo social que corresponde a las administraciones públicas", además de producir "inseguridad jurídica y, por tanto, menos opciones de que los propietarios saquen sus viviendas en alquiler y, como consecuencia, incremento de los precios".