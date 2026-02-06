Espana agencias

Francisco de Borbón niega su vinculación con la presunta trama de narcotráfico ligada al exjefe de la UDEF

Francisco de Borbón ha negado su vinculación con la presunta trama vinculada al ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez, al que hallaron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su casa.

A través de un comunicado, emitido dos días después de ser puesto en libertad por la Audiencia Nacional, Borbón se ha desvinculado de "actividades ilícitas de cualquier tipo", ha defendido la "integridad de su actuación" y ha rechazado "cualquier insinuación en sentido contrario".

Francisco de Borbón, hijo del duque de Sevilla, ha sido señalado por los investigadores como uno de los presuntos responsables de la "operativa de lavado de capitales" del dinero procedente del tráfico de cocaína que la trama introdujo en España.

En concreto, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sostiene que fue el gestor de varias entidades bancarias que habrían colaborado en los hechos y que Borbón tuvo "capacidad de disposición de los fondos millonarios que la organización criminal obtenía" con el tráfico de droga.

Sin embargo, el comunicado sostiene que las entidades mencionadas en el último oficio que los agentes han aportado a la causa "nunca han contado con licencia bancaria para operar en ningún país, por lo que resulta imposible que hayan llevado a cabo actividad bancaria alguna".

En este sentido, el investigado ha incidido en que "no tuvo vinculación ni participación alguna" con BE Bank, ET Bank ni VXL Bank".

DEFIENDE SU "COLABORACIÓN" CON LA JUSTICIA

La nota afirma que Borbón "ha prestado plena y absoluta colaboración con las autoridades competentes, aportando toda la información de la que dispone con el fin de facilitar el adecuado esclarecimiento de los hechos".

"Dicha colaboración se ha desarrollado en todo momento desde el máximo respeto al marco legal vigente y con plena confianza en que el procedimiento se llevará a cabo con el rigor, la objetividad y las garantías propias del Estado de derecho", añade.

Por otro lado, el comunicado también se refiere a ET Finntech, a la que se refiere como a una "empresa de desarrollo de software y no de criptomoneda".

"Operar en sectores regulados como la banca o los servicios de criptomonedas requiere una licencia específica y los reguladores publican listas de todas las entidades autorizadas que pueden ser verificadas fácilmente por consumidores, socios o periodistas", indica.

Sin dicha autorización, continúa, "ninguna empresa puede funcionar en ese ámbito regulado, ya que no existe una base legal ni práctica para hacerlo". "Esta entidad no contaba con esa licencia, ni tenía intención de obtenerla, porque no estaba concebida para ese fin", apostilla.

EL MAYOR ALIJO DE COCAÍNA

En esta causa, el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge indaga en una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que habría tenido un papel principal el exjefe de la UDEF.

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y la aceleró el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

En uno de los últimos oficios aportados a la causa, se detalla que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán pagó al agente más de 32 millones de euros.

