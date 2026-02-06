Flick: "A veces los jugadores me ven como un abuelo"

Sant Joan Despí (Barcelona), 6 feb (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha explicado que, por una cuestión de edad, a veces los jugadores le ven más "como un abuelo que como un padre" y ha opinado que en "un equipo de fútbol, como en cualquier empresa, cuando hay buen ambiente, te sientes más relajado y motivado para dar más".

"Eso forma parte de mi filosofía. No solo se trata de lo que pasa en el campo. Todos nos respetamos y hablamos al mismo nivel, nadie está por encima de nadie", ha explicado el preparador alemán, a raíz de las recientes declaraciones del central Ronald Araujo señalándole como un apoyo importante en su recuperación.

Sobre el zaguero charrúa, Flick ha comentado que "físicamente es un jugador diferente a los demás, muy rápido y bueno en el uno contra uno", y ha destacado que, aunque es "un tipo distinto de central", el internacional uruguayo "se ha adaptado y ha mejorado mucho" para encajar en el estilo del equipo.

"Es uno de los capitanes y tiene que ser uno de nuestros líderes. Queremos que siga paso a paso. No es fácil por nuestra filosofía, pero tenemos que ayudarlo a que se adapte aún más", ha añadido.

En este sentido, el técnico de Heidelberg, también ha subrayado que Frenkie de Jong "ha mejorado mucho como líder sobre el campo" y que habla mucho con él. "Puede jugar de seis y de ocho. Es fantástico con la pelota. Es muy importante para nosotros. Él se siente muy bien en Barcelona y en el club. Esperamos que siga a este nivel", ha agregado.

Preguntado por Lamine Yamal, Flick ha dicho que "lo más importante con los jugadores talentosos es que disfruten jugando", como él está haciendo: "Lo más importante es que juegue como un campeón y va en camino. Siempre escucha, es muy listo. Cuando entrenas al cien por cien, lo das todo en los partidos, y él lo sabe. Su talento es increíble, tenemos que ayudarle en todo lo demás".

El técnico ha contado que con la recuperación de Raphael Dias 'Raphinha' ha que "ir día a día" y que en el caso de Pedro González 'Pedri' "todo va según lo planeado". Asimismo, ninguno de los dos se ha ejercitado este viernes y no se les espera en la convocatoria para el partido del sábado en el Spotify Camp Nou contra el Mallorca.

Sobre el futuro de Robert Lewandowski, ha respondido que "tiene que disfrutar de esta temporada" y que "no es el momento adecuado" de hablar de qué pasará tras la finalización de su contrato el 30 de junio. "Antes jugaba más, pero está de buen humor. Ama jugar en el Barça, está disfrutando, y ya veremos qué pasa a final de curso", ha apostillado.

Flick también ha hablado de Fermín López, que este viernes firmará oficialmente su nuevo contrato hasta 2031. "Su renovación es la mejor solución para todos, una noticia fantástica para el club. Nuestro cuerpo técnico confía en la calidad de La Masia".

El preparador ha valorado que el extremo Jan Virgili, jugador del Mallorca del que el Barça conserva una opción de tanteo, "ha hecho un buen trabajo" tras su paso por La Masia y que "es bueno que gane experiencia" en un equipo de LaLiga.

Por último, Flick ha celebrado su buena relación con el director deportivo, Anderson de Souza 'Deco': "Confiamos y creemos el uno en el otro. Buscamos los mismos jugadores, tenemos la misma filosofía. Nos dejan trabajar y eso es lo mas importante. Nunca había visto algo así, lo aprecio mucho". EFE

