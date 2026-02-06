Espana agencias

Flick: "A veces los jugadores me ven como un abuelo"

Guardar

Sant Joan Despí (Barcelona), 6 feb (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha explicado que, por una cuestión de edad, a veces los jugadores le ven más "como un abuelo que como un padre" y ha opinado que en "un equipo de fútbol, como en cualquier empresa, cuando hay buen ambiente, te sientes más relajado y motivado para dar más".

"Eso forma parte de mi filosofía. No solo se trata de lo que pasa en el campo. Todos nos respetamos y hablamos al mismo nivel, nadie está por encima de nadie", ha explicado el preparador alemán, a raíz de las recientes declaraciones del central Ronald Araujo señalándole como un apoyo importante en su recuperación.

Sobre el zaguero charrúa, Flick ha comentado que "físicamente es un jugador diferente a los demás, muy rápido y bueno en el uno contra uno", y ha destacado que, aunque es "un tipo distinto de central", el internacional uruguayo "se ha adaptado y ha mejorado mucho" para encajar en el estilo del equipo.

"Es uno de los capitanes y tiene que ser uno de nuestros líderes. Queremos que siga paso a paso. No es fácil por nuestra filosofía, pero tenemos que ayudarlo a que se adapte aún más", ha añadido.

En este sentido, el técnico de Heidelberg, también ha subrayado que Frenkie de Jong "ha mejorado mucho como líder sobre el campo" y que habla mucho con él. "Puede jugar de seis y de ocho. Es fantástico con la pelota. Es muy importante para nosotros. Él se siente muy bien en Barcelona y en el club. Esperamos que siga a este nivel", ha agregado.

Preguntado por Lamine Yamal, Flick ha dicho que "lo más importante con los jugadores talentosos es que disfruten jugando", como él está haciendo: "Lo más importante es que juegue como un campeón y va en camino. Siempre escucha, es muy listo. Cuando entrenas al cien por cien, lo das todo en los partidos, y él lo sabe. Su talento es increíble, tenemos que ayudarle en todo lo demás".

El técnico ha contado que con la recuperación de Raphael Dias 'Raphinha' ha que "ir día a día" y que en el caso de Pedro González 'Pedri' "todo va según lo planeado". Asimismo, ninguno de los dos se ha ejercitado este viernes y no se les espera en la convocatoria para el partido del sábado en el Spotify Camp Nou contra el Mallorca.

Sobre el futuro de Robert Lewandowski, ha respondido que "tiene que disfrutar de esta temporada" y que "no es el momento adecuado" de hablar de qué pasará tras la finalización de su contrato el 30 de junio. "Antes jugaba más, pero está de buen humor. Ama jugar en el Barça, está disfrutando, y ya veremos qué pasa a final de curso", ha apostillado.

Flick también ha hablado de Fermín López, que este viernes firmará oficialmente su nuevo contrato hasta 2031. "Su renovación es la mejor solución para todos, una noticia fantástica para el club. Nuestro cuerpo técnico confía en la calidad de La Masia".

El preparador ha valorado que el extremo Jan Virgili, jugador del Mallorca del que el Barça conserva una opción de tanteo, "ha hecho un buen trabajo" tras su paso por La Masia y que "es bueno que gane experiencia" en un equipo de LaLiga.

Por último, Flick ha celebrado su buena relación con el director deportivo, Anderson de Souza 'Deco': "Confiamos y creemos el uno en el otro. Buscamos los mismos jugadores, tenemos la misma filosofía. Nos dejan trabajar y eso es lo mas importante. Nunca había visto algo así, lo aprecio mucho". EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aparece un cadaver en Málaga, mientras el temporal pone los cauces de los ríos al límite

Infobae

Una joven foca gris aparece en la playa de La Concha de San Sebastián

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026 (13:45 horas)

Infobae

Montero sobre su actitud en funeral de Huelva: No tenía que hacer ninguna sobreactuación

Infobae

Los Ejércitos de Aire y Tierra y la Armada se unen en un ejercicio para reforzar la defensa aérea nacional

Los Ejércitos de Aire y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Tú nunca me has pedido

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis