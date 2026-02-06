EU-Podem promueve una moción de censura contra el PP por el escándalo de las viviendas VPP

Alicante, 6 feb (EFE).- El grupo de Esquerra Unida-Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que iniciará en los próximos días una ronda de contactos con el resto de la oposición para explorar una moción de censura contra el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, a raíz del escándalo de las irregularidades en la adjudicación de una promoción de viviendas de protección pública (VPP).

Esta propuesta se conoce un día después del pleno municipal extraordinario y monográfico en el que pidieron expresamente la dimisión de Barcala tanto los partidos de la izquierda, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, como el hasta ahora socio preferente del equipo de Gobierno popular en minoría, Vox, a quien el PP ha necesitado recientemente para aprobar los presupuestos de 2026.

El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha manifestado que el alcalde "arrastra a esta ciudad a una parálisis institucional insostenible" por unos "graves casos de corrupción en materia de vivienda pública que salpican a su gobierno", en referencia a las dimisiones de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y el jefe de gabinete de la Conselleria de Innovación, Miguel Ángel Sánchez.

Ante este "bloqueo y pérdida de confianza mayoritaria", Copé cree que no se puede "mirar para otro lado" y que los partidos de la oposición deben "explorar, juntos, una alternativa" para "abrir una nueva etapa al servicio de las personas". EFE