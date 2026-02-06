Espana agencias

Estatal de electricidad prevé apagones en el 57 % de Cuba en el horario de mayor demanda

Guardar

La Habana, 6 feb (EFECOM).- La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este viernes apagones durante toda la jornada que dejarán sin corriente al 57 % de Cuba durante el horario de mayor demanda de energía en la tarde-noche.

La isla caribeña atraviesa una crítica situación energética agravada desde el verano de 2024 con apagones diarios y prolongados.

El pésimo estado de las centrales termoeléctricas, con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas del Estado cubano para comprar combustible forman parte de las causas, según ha dicho La Habana.

A ello se suman ahora las presiones del Gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones a los países que le vendan petróleo a Cuba.

La UNE, perteneciente al Ministerio cubano de Energía y Minas, calcula para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.394 MW megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.730 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.760 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

El informe de la UNE ha dejado de especificar desde mediados de enero la cantidad de centrales de generación distribuida (motores) no operativos por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante, un dato clave para constatar el efecto del fin del petróleo venezolano para Cuba.

Sin embargo, por el resto de cifras publicadas, todo parece indicar que el número de motores parados está en máximos en los últimos días, por encima de los 1.000 MW.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La participación alcanza el 40,92% a las 14.00 horas, prácticamente idéntica a la de 2023

La participación alcanza el 40,92%

Goikoetxea: "Es una semifinal abierta que garantiza un finalista vasco"

Infobae

Olivia Smart: "Ojalá con dos buenos ejercicios podamos hacer podio, todo puede pasar"

Infobae

El fichaje de Álvaro Fidalgo saca al argentino Lo Celso de la lista europea del Betis

Infobae

Alejandro Blanco: "Se nos pondrá la piel de gallina con los abanderados en la ceremonia"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox denuncia al alcalde de

Vox denuncia al alcalde de un pueblo de Huesca por pedir el voto para el PSOE en sus ‘stories’ de Instagram durante la jornada de reflexión

El Supremo avala la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de ocho años en WhatsApp para cazar a un hombre que le pidió “fotos sexis”

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

Elecciones en Aragón: la participación a las 14:00 alcanza el 40,93%, prácticamente la misma que en los pasados comicios

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

DEPORTES

El desconocido pasado de Jannik

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno