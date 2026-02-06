España juega en Perth con el propósito de mantener su progresión

Redacción Deportes, 6 feb (EFE).- La selección española de rugby 7 afronta el torneo de Perth (Australia), cuarta etapa de la fase regular de las Series Mundiales, con el propósito de continuar la línea ascendente iniciada la semana pasado en Singapur, donde ganó dos partidos y abandonó la última plaza de la clasificación.

Los triunfos sobre Gran Bretaña y Argentina permitieron a España ser sexta en la ciudad-estado y adelantar a los británicos, que cierran ahora la tabla con 24 puntos, dos menos que el combinado dirigido por Paco Hernández, que repite convocatoria para la etapa australiana.

El seleccionador nacional perdió por lesión Tobias Sainz-Trápaga horas antes de su primer partido en Singapur y el delantero madrileño no se ha recuperado, por lo que en Perth serán alineados los mismos trece jugadores que compitieron el fin de semana pasado.

Así, capitaneados por Juanchín Ramos, los 'Leones' formarán en el HBF Park de la capital del estado de Australia Occidental con Noah Cánepa, Enrique Bolinches, Roberto Ponce, Jaime Manteca, Paco Cosculluela, Eduardo López, Antón Legorburu, Jeremy Trevithick, Ángel Bozal, Josep Serres, Gabriel Rocaries y Martín Sorreluz.

España debutará en este torneo el sábado contra Sudáfrica, vigente campeona mundial (04:58, hora peninsular), se las verá luego con la ganadora en Singapur, Fiyi (08:36) y cerrará la fase de grupos frente a Argentina (11:30). EFE

lhg/cb/og