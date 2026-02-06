Espana agencias

El sorteo de la Copa de la Reina será en el Aquarium donostiarra el 17 de febrero

San Sebastián, 6 (EFE.- El sorteo de la Final entre Ocho de la Copa de la Reina de balonmano se celebrará el próximo 17 de febrero en el Aquariun de San Sebastián, donde se decidirán los emparejamientos de cuartos de final, el cuadro de semifinales y la final.

El sorteo será aleatorio, según ha desvelado este viernes el Super Amara Bera Bera, organizador de esta copa tras adjudicarse la edición de 2025, y el mismo contará con la presencia del presidente, los entrenadores y las capitanas de cada uno de los ocho conjuntos clasificados.

Bera Bera y Replasa Beti-Onak, vigentes campeón y subcampeón de este torneo, serán cabezas de serie y están también clasificados Rocasa Gran Canaria, Caja Rural Aula Valladolid, Elda Prestigio, Grafometal Sporting La Rioja, Mecalia Atlético Guardés y KH-7 Granollers.

Esta Copa de la Reina se disputará en el pabellón Illunbe de San Sebastián entre los días 8 y 10 de mayo con el objetivo por parte de la organización de que sea un evento multitudinario como hace dos años, en el que más de 4.000 aficionados presenciaron la final entre Bera Bera y Aula Valladolid que se adjudicaron las guipuzcoanas.

El club anfitrión vuelve a ser el principal favorito para revalidar un título que ha ganado en nueve ocasiones, tres de ellas de forma consecutiva entre los años 2023 y 2025.

Ese mismo fin de semana tendrá lugar la Minicopa con los ocho equipos cadetes de cada uno de los clubes participantes en categoría senior, repartidos en sendos grupos de cuatro y una liga de todos contra todos como sistema clasificatorio para la final. EFE

