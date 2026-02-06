El sector cárnico lamenta la decisión de Ámsterdam de prohibir la publicidad de la carne

Madrid, 6 feb (EFE).- El sector cárnico español ha lamentado la decisión del Ayuntamiento de Ámsterdam de prohibir la publicidad de productos cárnicos, siguiendo los pasos de otros municipios de los Países Bajos, porque cree que se les señala "injustamente" y se traslada una imagen "reduccionista" del sistema alimentario.

El director general de la Asociación de Industrias de la Carne de España (Anice), Giuseppe Aloisio, ha asegurado este viernes que observan con "preocupación" esta decisión de Ámsterdam, que "plantea un debate de fondo sobre la libertad económica, la seguridad jurídica y el enfoque de las políticas públicas en materia de alimentación".

En declaraciones a Efeagro, ha dicho que la "demonización" de productos "legales, seguros y regulados" a través de restricciones publicitarias "no contribuye a una mejor información del consumidor, ni favorece decisiones más responsables".

"Al contrario, traslada una visión simplista y reduccionista de hábitos de consumo que son complejos y que deben abordarse desde la educación, la evidencia científica y la información veraz, no desde la prohibición", ha apuntado.

Cree que estas decisiones abren un precedente "preocupante en términos de seguridad jurídica, al afectar a contratos publicitarios vigentes y generar incertidumbre para sectores económicos que cumplen estrictamente con la normativa sanitaria, medioambiental y de bienestar animal".

Es partidario de que la carne forme parte de una dieta "equilibrada, tal y como reconocen numerosos organismos científicos y nutricionales".

"Penalizar su comunicación pública no mejora la salud ni el medio ambiente, pero sí empobrece el debate y restringe la libertad de elección de los consumidores", ha reiterado.

Ha remarcado que el camino "adecuado" pasa por "informar mejor, no por prohibir, y por promover un consumo responsable desde el conocimiento y la transparencia, respetando el papel de todos los sectores que forman parte de la cadena alimentaria".

En una línea similar, el gremio de carniceros de Madrid (Carnimad) ha emitido un comunicado en el que han mostrado su rechazo a la decisión de este ayuntamiento neerlandés porque considera que se señala al cárnico de forma "injusta", se parte de una "interpretación reduccionista del sistema alimentario y de la sostenibilidad y deja de lado la evidencia científica".

Para Carnimad, Ámsterdam comete un "ataque a la reputación" y "alimenta una narrativa que busca criminalizar el consumo de carne".

Además, cree que "prohibir no es educar" y por ello, frente a la prohibición, han defendido implantar programas de educación alimentaria. EFE