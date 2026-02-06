El PP atribuye la salida de prisión de Txeroki al pacto "encapuchado" de Sánchez con Bildu

Madrid, 6 feb (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este viernes la salida de prisión de lunes a viernes del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, una resolución que ha atribuido al pacto "encapuchado" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Bildu.

En un mensaje en la red social X, Tellado ha denunciado que, por decisión del Gobierno vasco, "este asesino podrá disfrutar de la libertad y de la vida que él arrebató cruelmente a sus víctimas".

Recalca que Txeroki saldrá en libertad sin haberse arrepentido del dolor causado y sin haber cumplido "ni de lejos" la pena de 400 años que le impuso la Justicia.

"El pacto encapuchado con Bildu es el más infame de todos los que Sánchez ha sellado por seguir en el poder", subraya Tellado, que asegura que el PP nunca dejará de reclamar memoria, dignidad y justicia para las víctimas de ETA.

El Gobierno Vasco ha concedido al exjefe de ETA un régimen de semilibertad de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a prisión en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Garikoitz Aspiazu Rubina (Bilbao, 1973) fue considerado jefe de ETA hasta su detención en 2008 y condenado en 2011 a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional, mientras que en Francia cumplía varias penas que suman más de 30 años.

En 2024 fue trasladado desde la prisión francesa de Lannemezan al penal de Martutene, en San Sebastián. EFE