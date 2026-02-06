El Nikkei sube un 0,81 % ante el optimismo por una posible victoria electoral de Takaichi

Tokio, 6 feb (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró este viernes al alza, un 0,81 %, impulsado por la confianza de los inversores extranjeros en la continuidad de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, como mandataria tras las elecciones generales anticipadas del domingo.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, ganó 435,64 puntos, hasta ubicarse en 54,253.68 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, ganó un 1,28 %, o 46,59 puntos, hasta situarse en 3,699 unidades.

En el último día de negociación antes de las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) del 8 de febrero, el parqué tokiota cerró con avances a pesar de que arrancó la sesión a la baja, lastrado por el cierre en rojo de Wall Street del jueves.

La Bolsa tokiota consiguió recuperarse gracias al optimismo de los inversores extranjeros, quienes realizaron compras especulativas ante las previsiones favorables de las últimas encuestas sobre la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, que va camino de lograr la mayoría absoluta junto a su socio de coalición.

La mandataria, partidaria de una política fiscal expansiva para espolear la estancada economía japonesa, despertó confianza entre los inversores a corto plazo, generando compras de forma intermitente desde mitad de la jornada.

Por su parte, las empresas del sector automovilístico protagonizaron subidas generales, con el fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, registrando una subida del 2 %, tras mejorar sus previsiones de beneficios para el ejercicio fiscal en curso en su informe de resultados financieros para los primeros nueve meses (de abril a diciembre).

Los otros dos principales fabricantes automovilísticos nipones, Honda y Nissan, también subieron, un 3,2 y un 4,91 %, respectivamente.

El sector de los semiconductores también cerró al alza, pese a comenzar la sesión a la baja. Advantest subió un 1,15 %, Tokyo Electron un 2,6 % y Disco un 0,97 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony avanzó un 4,75 % gracias a sus buenos resultados financieros, mientras que la empresa de videojuegos Nintendo bajó un 3,88 %, tras unos resultados del tercer trimestre más bajos de lo esperado por los accionistas y la preocupación por la escasez global de semiconductores de memoria.

El principal banco japones, Mitsubishi UFJ, subió un 2,5 %, y su principal rival, SMBC, creció un 0,64 %.

En la sección principal, 663 empresas bajaron frente a 880 que subieron, mientras que 54 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 8,17 billones de yenes (unos 44.187 millones de euros). EFECOM