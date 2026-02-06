Espana agencias

El Nikkei sube un 0,81 % ante el optimismo por una posible victoria electoral de Takaichi

Guardar

Tokio, 6 feb (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró este viernes al alza, un 0,81 %, impulsado por la confianza de los inversores extranjeros en la continuidad de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, como mandataria tras las elecciones generales anticipadas del domingo.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, ganó 435,64 puntos, hasta ubicarse en 54,253.68 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, ganó un 1,28 %, o 46,59 puntos, hasta situarse en 3,699 unidades.

En el último día de negociación antes de las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) del 8 de febrero, el parqué tokiota cerró con avances a pesar de que arrancó la sesión a la baja, lastrado por el cierre en rojo de Wall Street del jueves.

La Bolsa tokiota consiguió recuperarse gracias al optimismo de los inversores extranjeros, quienes realizaron compras especulativas ante las previsiones favorables de las últimas encuestas sobre la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, que va camino de lograr la mayoría absoluta junto a su socio de coalición.

La mandataria, partidaria de una política fiscal expansiva para espolear la estancada economía japonesa, despertó confianza entre los inversores a corto plazo, generando compras de forma intermitente desde mitad de la jornada.

Por su parte, las empresas del sector automovilístico protagonizaron subidas generales, con el fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, registrando una subida del 2 %, tras mejorar sus previsiones de beneficios para el ejercicio fiscal en curso en su informe de resultados financieros para los primeros nueve meses (de abril a diciembre).

Los otros dos principales fabricantes automovilísticos nipones, Honda y Nissan, también subieron, un 3,2 y un 4,91 %, respectivamente.

El sector de los semiconductores también cerró al alza, pese a comenzar la sesión a la baja. Advantest subió un 1,15 %, Tokyo Electron un 2,6 % y Disco un 0,97 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony avanzó un 4,75 % gracias a sus buenos resultados financieros, mientras que la empresa de videojuegos Nintendo bajó un 3,88 %, tras unos resultados del tercer trimestre más bajos de lo esperado por los accionistas y la preocupación por la escasez global de semiconductores de memoria.

El principal banco japones, Mitsubishi UFJ, subió un 2,5 %, y su principal rival, SMBC, creció un 0,64 %.

En la sección principal, 663 empresas bajaron frente a 880 que subieron, mientras que 54 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 8,17 billones de yenes (unos 44.187 millones de euros). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026

Infobae

El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, saldrá de prisión de lunes a viernes

Infobae

Los perros, 'doctores' de cuatro patas que cambian la rutina hospitalaria de los niños

Infobae

Viernes 6 de febrero de 2026

Infobae

La producción industrial sube un 1,3 % en 2025 tras aumentar casi un 3 % en diciembre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre consigue dejar de

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “La avería más temida, generalmente, suele ser la junta de culata”

La Comunidad de Madrid pagará hasta 169 euros por una resonancia: 264.000 pacientes tendrán que trasladarse 50 kilómetros para que se las hagan

El tira y afloja de PP y Vox en Aragón: un divorcio condenado a la reconciliación tras el 8F

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager