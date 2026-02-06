El Logroño quiere presentar sus credenciales en la Copa de España

Logroño, 6 feb (EFE).- El Dicioebal Logroño viaja a la Copa de España como el equipo más "obligado" de los cuatro, porque debe presentar sus credenciales de segundo clasificado de la Liga y demostrar su capacidad para consolidarse en esa posición.

El conjunto de Miguel Ángel Velasco llegó al parón en un gran estado de forma, casi en un momento en el que pedía continuar; ahora está por ver cómo regresa a las canchas, tras una segunda pretemporada en la que optó por jugar un solo amistoso -con victoria sobre Huesca- para dar prioridad a su forma física.

Así las cosas, llega a la Copa con la referencia de cual era su juego hasta diciembre y la motivación de demostrar al resto de equipos que puede intentar competir con el todopoderoso Barcelona, aunque para ello debe superar antes al Recoletas Valladolid.

"Tenemos muchas ganas de empezar", ha asegurado a EFE el preparador de los riojanos, Miguel Ángel Velasco, que ha destacado cómo su equipo ha logrado en estas semanas "poner a punto el tema físico y despejar la mente".

Admite, eso sí, que "nunca sabes cómo vas a volver a arrancar y no es fácil estar al mismo nivel al que acabamos" aunque por eso mismo cree positivo jugar la Copa "porque no te juegas los puntos como en liga".

En cualquier caso Velasco hace un llamamiento a la prudencia, no solo para esta competición sin para todo lo que resta de temporada, porque "hay mucha igualdad".

"No creo que seamos el equipo a batir por los demás porque hay otros que están como nosotros y la realidad de la Liga es que si pierdes dos partidos bajas a mitad de la clasificación", ha destacado el preparador, que recalca que "estos días nos hemos centrado en la Copa y vamos con el objetivo de hacerlo bien mañana y si pasamos, también en la final".

El equipo riojano ha viajado sin ninguna baja, ya que ha recuperado a todos los jugadores que tenían problemas físicos.

EFE

ep/og