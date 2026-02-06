Espana agencias

El Logroño quiere presentar sus credenciales en la Copa de España

Guardar

Logroño, 6 feb (EFE).- El Dicioebal Logroño viaja a la Copa de España como el equipo más "obligado" de los cuatro, porque debe presentar sus credenciales de segundo clasificado de la Liga y demostrar su capacidad para consolidarse en esa posición.

El conjunto de Miguel Ángel Velasco llegó al parón en un gran estado de forma, casi en un momento en el que pedía continuar; ahora está por ver cómo regresa a las canchas, tras una segunda pretemporada en la que optó por jugar un solo amistoso -con victoria sobre Huesca- para dar prioridad a su forma física.

Así las cosas, llega a la Copa con la referencia de cual era su juego hasta diciembre y la motivación de demostrar al resto de equipos que puede intentar competir con el todopoderoso Barcelona, aunque para ello debe superar antes al Recoletas Valladolid.

"Tenemos muchas ganas de empezar", ha asegurado a EFE el preparador de los riojanos, Miguel Ángel Velasco, que ha destacado cómo su equipo ha logrado en estas semanas "poner a punto el tema físico y despejar la mente".

Admite, eso sí, que "nunca sabes cómo vas a volver a arrancar y no es fácil estar al mismo nivel al que acabamos" aunque por eso mismo cree positivo jugar la Copa "porque no te juegas los puntos como en liga".

En cualquier caso Velasco hace un llamamiento a la prudencia, no solo para esta competición sin para todo lo que resta de temporada, porque "hay mucha igualdad".

"No creo que seamos el equipo a batir por los demás porque hay otros que están como nosotros y la realidad de la Liga es que si pierdes dos partidos bajas a mitad de la clasificación", ha destacado el preparador, que recalca que "estos días nos hemos centrado en la Copa y vamos con el objetivo de hacerlo bien mañana y si pasamos, también en la final".

El equipo riojano ha viajado sin ninguna baja, ya que ha recuperado a todos los jugadores que tenían problemas físicos.

EFE

ep/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La participación alcanza el 40,92% a las 14.00 horas, prácticamente idéntica a la de 2023

La participación alcanza el 40,92%

Goikoetxea: "Es una semifinal abierta que garantiza un finalista vasco"

Infobae

Olivia Smart: "Ojalá con dos buenos ejercicios podamos hacer podio, todo puede pasar"

Infobae

El fichaje de Álvaro Fidalgo saca al argentino Lo Celso de la lista europea del Betis

Infobae

Alejandro Blanco: "Se nos pondrá la piel de gallina con los abanderados en la ceremonia"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox denuncia al alcalde de

Vox denuncia al alcalde de un pueblo de Huesca por pedir el voto para el PSOE en sus ‘stories’ de Instagram durante la jornada de reflexión

El Supremo avala la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de ocho años en WhatsApp para cazar a un hombre que le pidió “fotos sexis”

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

Elecciones en Aragón: la participación a las 14:00 alcanza el 40,93%, prácticamente la misma que en los pasados comicios

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

DEPORTES

El desconocido pasado de Jannik

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno