El Kospi surcoreano cae un 1,44 % siguiendo el cierre en rojo de Wall Street

Seúl, 6 feb (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó este viernes un 1,44 % con bajadas en las acciones tecnológicas siguiendo la tendencia de Wall Street del día anterior, debido a la inquietud por la rentabilidad de las empresas estadounidenses de inteligencia artificial (IA).

El indicador perdió 74,43 unidades, hasta los 5.089,14 puntos, quedando en rojo por segundo día consecutivo. El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también bajó un 2,49 %, o 27,64 puntos, llegando a los 1.080,77 enteros.

La caída de hoy en el parqué surcoreano sigue a las pérdidas registradas en Wall Street la jornada anterior, que cerró en rojo tras la publicación de un informe sobre datos de empleo de EE. UU. que sitúa el pasado enero como el peor comienzo de año desde 2009 a nivel de despidos y por las ventas de acciones en el sector tecnológico.

En el sector del motor, el fabricante líder surcoreano, Hyundai Motor, cedió un 4,3 %, mientras que su empresa hermana Kia registró una bajada del 2,75 %. La firma de defensa Hanwha Aerospace disminuyó un 3,75 %, mientras la energética Doosan Enerbility se redujo un 1,77 %.

En el sector de los chips, Samsung Electronics, valor de referencia local, cayó un 0,44 %, mientras que su principal rival SK Hynix siguió la tendencia con un desplome del 0,36 %.

En el sector de construcción naval, Hanwha Ocean tropezó un 3,75 %, y el astillero HD Hyundai Heavy un 2 %. El fabricante de baterías LG Energy Solution disminuyó un 2,53 %.

El won se depreció frente al dólar y se cambiaba al cierre a unas 1.469,5 unidades, 0,5 wones más que en la sesión previa. EFECOM