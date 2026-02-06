Espana agencias

El jurado popular declara culpables a dos hombres por asesinar a otro en Valls en 2023

Tarragona, 6 feb (EFE).- El jurado popular ha declarado culpables a los dos acusados de torturar y degollar con un cuchillo a un hombre en Valls (Tarragona) en marzo de 2023 por un ajuste de cuentas relacionado con drogas.

La lectura del veredicto ha tenido lugar este viernes en la Audiencia Provincial de Tarragona y el jurado ha considerado probado que los dos hombres mataron a la víctima y después la enterraron en la planta baja del inmueble donde sucedieron los hechos.

El fiscal pide 25 años de prisión para ellos por asesinato y detención ilegal, y ocho y tres años, respectivamente, para otros dos procesados por encubrimiento, a los que el jurado también considera culpables.

Sin embargo, el jurado ha absuelto al quinto acusado al considerar que no ha quedado probada su participación.

Los hechos tuvieron lugar en un inmueble en Valls, que se encontraba en estado de abandono, donde los investigados preparaban y suministraban sustancias estupefacientes y extorsionaban de manera violenta a quienes acudían y no pagaban.

La víctima, a sabiendas de que les debía una pequeña cantidad de dinero, fue a comprar sustancias estupefacientes y, una vez en el interior, fue torturado y asesinado.

Los condenados ataron a la víctima a una silla, le propinaron fuertes golpes y le aplicaron descargas eléctricas con un cable conectado a la corriente y le degollaron con un cuchillo.

Asimismo, “con el ánimo de impedir la persecución del delito”, manifestaron a la familia que no sabían nada de la víctima. EFE

dpj/mg/aam

