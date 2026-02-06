Espana agencias

El ingreso mínimo llega a 798.312 hogares en enero, un 18,8 % más

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en enero a 798.312 hogares, lo que supone 126.463 prestaciones activas más que un año antes, un aumento del 18,8 %.

Según la última nómina publicada este viernes por el Ministerio de Inclusión, en enero había 2.441.675 personas beneficiarias de esta prestación, un 19,1 % más que al inicio de 2025, de los que más de un millón son niños y adolescentes, en concreto 1.001.789.

La cuantía media de la prestación fue de 546,8 euros al mes por hogar y la nómina total sumó más de 457,7 millones, detalla Inclusión.

Alrededor del 68 % de los titulares (542.509) y el 53,4 % de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.304.395.

Asimismo, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (552.281 hogares, el 69,1 % del total) conviven con menores de edad y de ellas, 135.204 son hogares monoparentales.

En cuanto al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo, 552.300 hogares lo recibieron en enero, con una ayuda media de 66 euros por menor y de 119,7 euros por hogar con menores.

"El Ingreso Mínimo Vital está siendo una herramienta eficaz para reducir la pobreza infantil, protegiendo a más de un millón de niños y niñas. Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida confirman esta tendencia, con una mejora de los indicadores de pobreza, especialmente infantil, y desigualdad gracias al refuerzo de la protección social", destaca en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,4 millones de personas. EFECOM

