El Gobierno de Brasil reduce al 2,3 % su proyección para el crecimiento económico en 2026

Río de Janeiro, 6 feb (EFECOM).- El Gobierno redujo su proyección para el crecimiento de la economía brasileña este año desde el 2,4 % calculado en septiembre hasta el 2,3 % previsto en el Informe Macroeconómico divulgado este viernes por el Ministerio de Hacienda.

Pese a esa ligera reducción, la expansión de la mayor economía de América Latina este año es la misma prevista para 2025 (2,3 %), lo que pone fin a la desaceleración sufrida desde 2024, cuando el producto interior bruto (PIB) del país creció un 3,4 %.

El Ministerio de Hacienda atribuyó su decisión de reducir la proyección a la "desaceleración más pronunciada" registrada entre el segundo y el tercer trimestre del año pasado, que terminó afectando la previsión para 2026.

De acuerdo con el informe, el sector agropecuario sufrirá una desaceleración este año, que será compensada por una mayor expansión de la industria y de los servicios.

La agropecuaria crecerá un 0,5 %, muy por debajo del 11,3 % proyectado para 2025.

Esa desaceleración obedecerá a que, pese a que se esperan producciones récord de soja, café y caña de azúcar, la cosecha de este año en general será inferior a la de 2025, afectada por menores previsiones el maíz y el arroz.

La proyección para el crecimiento de la industria este año es del 2,3 %, por encima del 1,7 % de 2025, impulsada por el crecimiento de la minería.

Y para el sector servicios, que también creció un 1,7 %, se espera un crecimiento del 2,4 %, estimulado por el esperado inicio del proceso de flexibilización en la política monetaria.

Según el Ministerio de Hacienda, la desaceleración económica en 2025 fue causada precisamente por la política monetaria restrictiva, ya que la tasa referencial de intereses del país subió hasta el 15 % anual, su mayor nivel en dos décadas, como herramienta para combatir la inflación.

En cuanto a la inflación, el informe prevé que, tras haber caído del 4,8 % en 2024 al 4,3 % en 2025, la desaceleración de los precios continuará en 2026, para cuando se espera una tasa del 3,6 %.

Los precios se beneficiarán del exceso de oferta global de bienes y combustibles, de los efectos del debilitamiento del dólar y de la política monetaria, pese a que se esperan presiones moderadas en los precios de los alimentos, asegura el documento. EFECOM

