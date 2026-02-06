El estadounidense Andrew August (Ineos) se lleva la etapa y Girmay sigue de líder

Sant Vicent del Raspeig (Alicante), 6 feb (EFE).- El estadounidense Andrew August (Ineos) se impuso en la tercera etapa de la Volta a la C. Valenciana-GP Banc Sabadell, entre Orihuela y Sant Vicent del Raspeig, con un tiempo de 3h.20:54, y el eritreo Biniam Girmay (NSN) se mantiene como líder de la general. EFE

(foto)