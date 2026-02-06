El director de orquesta Currentzis es sustituido a medio concierto por una gastroenteritis

Madrid, 6 feb (EFE).- El director de orquesta grecorruso Teodor Currentzis sufrió la noche de este jueves una indisposición por una severa gastroenteritis durante un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid, motivo por el que tuvo que abandonar la tarima a la media hora de comenzar y ser sustituido por su asistente, Ilya Gaisin.

"Tras la visita médica, se retiró al hotel y se está reponiendo de la severa gastroenteritis que ayer le dejó fuera de combate. Cuando lo acompañamos al coche, el maestro, triste y contrariado, nos dijo: "¡Con las ganas que yo tenía de hacer este concierto en Madrid!", ha explicado la organización de La Filarmónica este viernes en un comunicado.

Ya antes de comenzar la interpretación de 'El anillo sin palabras' de Wagner/Maazel, los organizadores salieron para advertir de un ligero retraso debido a un pequeño problema de salud del maestro, que se disponía a ponerse al frente de la orquesta musicAeterna.

El vehemente director nacido en 1972 en Atenas y formado en el conservatorio estatal de San Petersburgo salió finalmente e inició el concierto que reinterpreta con una síntesis sinfónica la tetralogía wagneriana, aunque a la media hora se tuvo que retirar a su camerino, donde algunos medios especializados informan de un desmayo.

Este viernes, la Filarmónica ha agradecido a todos los abonados y aficionados "la comprensión, solidaridad y capacidad de escucha que mostraron ayer para afrontar una situación tan humana como fue la inesperada indisposición de Currentzis", que mañana tiene previsto un concierto en Sevilla.

Destacan que la preparación y el grado de compromiso de todos y cada uno de los miembros de la orquesta musicAeterna, gracias a la cual, tanto en la parte que dirigió Teodor Currentzis como en la que lideró su asistente Ilya Gaisin, "pudimos gozar de una soberbia interpretación". EFE

(Foto)