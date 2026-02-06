El déficit comercial francés se redujo un 14,5 % en 2025 por la bajada del petróleo y gas

París, 6 feb (EFECOM).- Francia tuvo el pasado año un déficit comercial de 69.200 millones de euros, lo que significa un 14,5 % menos que en 2024, debido en buena medida a la caída del precio del petróleo y del gas que el país compra, anunciaron este viernes las Aduanas.

Las importaciones aumentaron de forma casi testimonial (0,7 %) hasta 703.600 millones de euros, con una disminución de los aprovisionamientos en valor, consecuencia del abaratamiento del barril de petróleo y del gas.

De hecho, la factura comercial francesa mejoró en 11.200 millones de euros, de los cuales 5.400 por productos petrolíferos refinados y 4.700 millones por el gas y el petróleo bruto.

El contrapunto lo marcó el sector agroalimentario, ya que su balanza comercial empeoró en 5.000 millones de euros en un año, de forma que su excedente se quedó en únicamente 200 millones de euros, el mínimo histórico al menos desde 2000, cuando empieza la serie.

En conjunto, las exportaciones francesas aumentaron el pasado año un 2,5 % sobre todo por el incremento de las ventas de aviones y componentes aeronáuticos. También hubo una evolución positiva en las ventas de productos farmacéuticos, informáticos, electrónicos, ópticos, metalúrgicos y metálicos.

Las Aduanas señalaron en su análisis que, aunque las exportaciones francesas a Estados Unidos resistieron mejor que las de otros países europeos (a excepción de Italia) a los aranceles impuestos por Donald Trump, lo cierto es que en el cuarto trimestre, cuando ya se aplicaron plenamente, cayeron un 13 % respecto a ese mismo periodo en 2024.

En ese último trimestre, el descalabro de las ventas a Estados Unidos fue particularmente marcado para los licores (-47 %), para los vinos (-39 %), para los perfumes y cosméticos (-25 %) y para los productos de cuero (-15 %).

En el conjunto del año, las ventas a Estados Unidos se mantuvieron estancadas respecto a las de 2024 con 46.203 millones de euros.

Sobre los posibles efectos de esos aranceles para las importaciones francesas de países muy afectados, en particular China, Hong Kong, México y Canadá, aumentaron un 7 % el pasado año, cuando las procedentes del resto del mundo se mantuvieron estables.

Las llegadas de México dieron un salto del 45 %, lo que las Aduanas atribuyen a "importaciones atípicas" de componentes de turborreactores que se atribuyen a las dificultades que tienen ahora esos productos para entrar en Estados Unidos.

En plena controversia por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, al que París se ha opuesto de forma continua, los autores del estudio hicieron notar que los intercambios entre los países del mercado sudamericano y Francia supusieron el pasado año menos del 1 % de las exportaciones (5.300 millones) y un 0,6 % de las importaciones (4.400 millones).

También que sobre las cuotas previstas por el acuerdo para algunos productos que se consideran sensibles, en particular la carne de vacuno y la de pollo, las importaciones a la Unión Europea en los once primeros meses de 2025 la superaron para la primera (190.000 toneladas, frente a 99.000) y estuvieron cerca para la segunda (164.000 toneladas frente a 180.000). EFECOM