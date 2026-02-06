Espana agencias

El Congreso votará en el próximo Pleno una moción del PP de condena de los casos de acoso sexual surgidos en el PSOE

El Pleno del Congreso de la próxima semana debatirá y votará una iniciativa del PP que persigue que la Cámara Baja condene los presuntos casos de acoso sexual surgidos en el PSOE y en el seno de la Presidencia del Gobierno y exija "tolerancia cero" y responsabilidades al partido de Pedro Sánchez ante sus "intentos de ocultación y minimización" de los mismos.

Así se recoge en la moción consecuencia de la interpelación que la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dirigió en el último Pleno de 2025 al ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, en relación con el caso concreto del exmilitante y exasesor socialista Paco Salazar.

Salazar compareció este jueves en la comisión del Senado que investiga las distintas ramificaciones del 'caso Koldo', y frente a las denuncias por acoso en su contra, se defendió asegurando que "siempre" trató con respeto a sus compañeras como profesionales como mujeres y que si dimitió fue por su proteger a su familia, no porque nadie del partido de lo pidiera.

En concreto, la moción de los 'populares', recogida por Europa Press, urge al Gobierno a asumir responsabilidades políticas por esos casos, que condene cualquier conducta de acoso, abuso o trato vejatorio contra las mujeres y que garantice una política de "tolerancia cero y búsqueda de la verdad ante cualquier comportamiento incompatible con la igualdad y la dignidad de las mujeres".

El PP vincula el texto de su moción a Salazar y a la polémica gestión del caso por parte del PSOE para denunciar la existencia de "maniobras internas destinadas a silenciar a las víctimas, minimizar los hechos y evitar cualquier responsabilidad política". Durante la comparecencia de Salazar en el Senado, el propio PSOE admitió haber fallado en la gestión de este asunto.

RESPETO A LA SENTENCIA CONTRA GARCÍA ORTIZ

La iniciativa de los de Alberto Núñez Feijóo también aprovecha para sacar a relucir los casos de corrupción que rodean al PSOE y al Gobierno, entre los que cita el caso Koldo, el de Leire Díez y las investigaciones judiciales a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno.

El PP denuncia que estos casos configuran "un patrón continuado de hechos que debilitan la democracia, con impacto directo en la reputación internacional de España, la seguridad jurídica, la calidad del debate público y la credibilidad de las instituciones", al tiempo que critican que, además, el Gobierno haya respondido mediante "ataques a jueces, medios de comunicación, funcionarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugar de reforzar la transparencia y la colaboración institucional".

Frente a esta situación, el PP insta en su iniciativa al Gobierno a respetar la sentencia condenatoria dictada contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a adoptar de inmediato las medidas necesarias para garantizar "la plena independencia del Ministerio Fiscal, su autonomía operativa y su neutralidad, en línea con los estándares europeos de integridad y separación de poderes".

También reclama garantizar los criterios de mérito, capacidad, profesionalidad e independencia en todos los nombramientos, "especialmente en los cargos responsables de las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", con el fin de preservar "su plena autonomía frente a cualquier injerencia política".

PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN

Asimismo, el PP pide al Ejecutivo cumplir de manera "íntegra y verificable" las recomendaciones pendientes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en materia de prevención de la corrupción, conflictos de intereses y control del Poder Ejecutivo.

La iniciativa incluye igualmente el refuerzo de la protección efectiva de los denunciantes de corrupción, garantizando el ejercicio de las competencias de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, "su dotación suficiente de medios y la ejemplaridad del propio Gobierno en la protección de los denunciantes".

Por último, el PP emplaza al Ejecutivo a respetar "escrupulosamente la separación de poderes", cesando de inmediato cualquier actuación o manifestación dirigida a desacreditar a jueces, fiscales, Fuerzas de Seguridad o medios de comunicación.

EuropaPress

