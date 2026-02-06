Espana agencias

El Casademont en proceso de cambio contra el exultante Surne, un duelo de contrastes

Guardar

Zaragoza, 6 feb (EFE).- El Casademont Zaragoza tendrá este sábado (21.00 horas) el difícil reto de recibir al Surne Bilbao, un rival que suma ocho victorias consecutivas en la Liga Endesa y que supondrá una dura prueba para el conjunto rojillo, en pleno proceso de reestructuración, por lo que el duelo se antoja de contrastes, entre dos equipos con dinámicas muy distintas.

El Casademont llega al encuentro decimoquinto en la tabla, en un momento de la temporada en el que el club ha decidido emprender un proceso de cambio tras perder sus opciones de pasar de ronda la semana pasada en la Copa Europea de la FIBA y mostrar un rendimiento irregular a lo largo de la presente campaña.

De esta manera, el equipo entrenado por Jesús Ramírez recalará en el partido con nuevos rostros, fruto de los fichajes realizados en enero, y despedidas recientes que cambian la faz de un conjunto cuya única preocupación a partir de ahora será la Liga Endesa.

También disputará el complicado duelo ante el Surne reforzado por la reciente victoria cosechada el jueves en casa contra el Aliaga Petkimspor turco, en un partido de la competición continental en el que, a pesar de que no se jugaban nada, los rojillos mostraron buenas señales.

Especialmente, su último fichaje, Isaiah Washington, pues el estadounidense cuajó un excelente debut al ser el MVP del partido, con 14 puntos, 6 asistencias y un juego vistoso que encandiló a la marea roja.

Por el contrario, los que no estarán al abandonar el club recientemente son Joel Soriano y Samir Emir Kabaca, mientras que Ramírez seguirá sin poder contar con Trae Bell-Haynes, que ha sido operado hace poco de su mano izquierda y cuya recuperación se estima entre 4 y 6 meses.

Una de las principales dudas para el duelo es la disponibilidad de Bojan Dubljevic, pues el pívot es baja desde principios de enero, cuando cayó lesionado en el encuentro contra el Hiopos Lleida.

Sobre el jugador serbio, el técnico del Casademont afirmó el miércoles que su recuperación avanza de manera favorable y estimó la posibilidad de que pueda regresar al parqué este sábado, algo que dependerá del estado de su dolencia en la mano izquierda.

Con esas dudas en la posición del cinco llega el conjunto rojillo al partido ante el Surne, un encuentro adelantado, pues corresponde a la vigésimo octava jornada, que se disputa ahora para aprovechar el hueco en el calendario que deja el aplazamiento del partido contra el Baskonia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aparece un cadaver en Málaga, mientras el temporal pone los cauces de los ríos al límite

Infobae

Una joven foca gris aparece en la playa de La Concha de San Sebastián

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026 (13:45 horas)

Infobae

Montero sobre su actitud en funeral de Huelva: No tenía que hacer ninguna sobreactuación

Infobae

Los Ejércitos de Aire y Tierra y la Armada se unen en un ejercicio para reforzar la defensa aérea nacional

Los Ejércitos de Aire y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Tú nunca me has pedido

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis