El Casademont en proceso de cambio contra el exultante Surne, un duelo de contrastes

Zaragoza, 6 feb (EFE).- El Casademont Zaragoza tendrá este sábado (21.00 horas) el difícil reto de recibir al Surne Bilbao, un rival que suma ocho victorias consecutivas en la Liga Endesa y que supondrá una dura prueba para el conjunto rojillo, en pleno proceso de reestructuración, por lo que el duelo se antoja de contrastes, entre dos equipos con dinámicas muy distintas.

El Casademont llega al encuentro decimoquinto en la tabla, en un momento de la temporada en el que el club ha decidido emprender un proceso de cambio tras perder sus opciones de pasar de ronda la semana pasada en la Copa Europea de la FIBA y mostrar un rendimiento irregular a lo largo de la presente campaña.

De esta manera, el equipo entrenado por Jesús Ramírez recalará en el partido con nuevos rostros, fruto de los fichajes realizados en enero, y despedidas recientes que cambian la faz de un conjunto cuya única preocupación a partir de ahora será la Liga Endesa.

También disputará el complicado duelo ante el Surne reforzado por la reciente victoria cosechada el jueves en casa contra el Aliaga Petkimspor turco, en un partido de la competición continental en el que, a pesar de que no se jugaban nada, los rojillos mostraron buenas señales.

Especialmente, su último fichaje, Isaiah Washington, pues el estadounidense cuajó un excelente debut al ser el MVP del partido, con 14 puntos, 6 asistencias y un juego vistoso que encandiló a la marea roja.

Por el contrario, los que no estarán al abandonar el club recientemente son Joel Soriano y Samir Emir Kabaca, mientras que Ramírez seguirá sin poder contar con Trae Bell-Haynes, que ha sido operado hace poco de su mano izquierda y cuya recuperación se estima entre 4 y 6 meses.

Una de las principales dudas para el duelo es la disponibilidad de Bojan Dubljevic, pues el pívot es baja desde principios de enero, cuando cayó lesionado en el encuentro contra el Hiopos Lleida.

Sobre el jugador serbio, el técnico del Casademont afirmó el miércoles que su recuperación avanza de manera favorable y estimó la posibilidad de que pueda regresar al parqué este sábado, algo que dependerá del estado de su dolencia en la mano izquierda.

Con esas dudas en la posición del cinco llega el conjunto rojillo al partido ante el Surne, un encuentro adelantado, pues corresponde a la vigésimo octava jornada, que se disputa ahora para aprovechar el hueco en el calendario que deja el aplazamiento del partido contra el Baskonia. EFE