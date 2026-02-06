Espana agencias

El capitán Rivillos apela al "hambre" de España tras diez años sin ganar un título

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- Mario Rivillos, capitán de la selección española de fútbol sala, afronta la final de este sábado con Portugal con la ambición intacta y la ilusión de quien sabe que está ante una oportunidad única.

“Esto es una final. Somos dos selecciones que venimos a lo mismo, ambos éramos claros favoritos. Estamos con muchísimas ganas”, aseguró el ala madrileño, convencido de que el título se decidirá en los detalles. “Se va a decidir por pequeños detalles, ganará el que esté más acertado de cara a puerta”.

Rivillos no es ajeno a las grandes citas. Fue uno de los protagonistas del último gran éxito de España, el título continental logrado en 2018 tras una contundente victoria por 7-3 ante Rusia, partido en el que logró dos goles. Ahora, seis años después, el capitán vuelve a liderar a un grupo que busca romper una década sin títulos.

“Qué te voy a decir de Portugal. Es la actual campeona, la que ha ganado prácticamente todos los títulos en los últimos años. Le respetamos muchísimo, pero nosotros venimos haciendo las cosas bien”, afirmó.

El veterano jugador destaca el momento del equipo y el estilo mostrado durante el torneo. “Es cierto que llevamos 10 años sin poder ganar nada, pero eso es un plus para todo el equipo. Creo que estamos haciendo un torneo muy bueno y se está viendo a una España muy vistosa y alegre jugando”, explicó.

A nivel personal, Rivillos vive el momento con plenitud. A sus 36 años, se siente preparado para el reto y para asumir la responsabilidad del brazalete. “Tengo 36 años pero me siento bien, estoy feliz. El ´sabado tengo la oportunidad de levantar un título como capitán, y eso para mí es un premio. Llevaba mucho tiempo y todo esto es un premio que creo que me he ganado. Esperamos poder rematarlo el sábado”. EFE

