El bitcóin rebota un 5 % tras desplomarse la víspera hasta mínimos desde noviembre de 2024

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El bitcóin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, rebota este viernes cerca de un 5 %, después de hundirse más del 12 % en la víspera y situarse cerca de los 63.400 dólares, mínimos desde noviembre de 2024, periodo previo a las elecciones de EEU.UU.

Según datos de mercado recogidos por EFE, a las 7.15 horas (6.15 GMT) de este viernes, el precio del bitcóin sube el 5,01 %, hasta los 65.930 dólares.

En la víspera, el precio del activo digital llegó a registrar su peor caída en cinco años.

En lo que va de año, la caída acumulada es de casi el 25 %. Respecto a su máximo en octubre de 2025, en los 126.186 dólares, la caída de la criptomoneda es del algo más del 42 %.

El analista de IG Sergio Ávila señala que las causas de las caídas que ha registrado la criptomoneda se deben "a las ventas masivas en tecnológicas e inteligencia artificial (IA), el cierre de largos apalancados y un mercado de futuros donde ya hay más cortos que largos".

Javier Cabrera, de XTB, indica que los inversores están liquidando posiciones y todo está yendo a liquidez en espera de un contexto más claro, tanto de resultados como de la dinámica de Kevin Warsh cuando asuma el cargo de presidente de la Reserva Federal (Fed).

Añade, que una política monetaria de tipos altos enfocada a controlar la inflación perjudicaría tanto a los metales preciosos como al bitcóin.EFECOM