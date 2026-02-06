Espana agencias

El Año Conxita Badia y el 150 aniversario del nacimiento de Falla confluirán en Barcelona

Barcelona, 6 feb (EFE).- El Año Conxita Badia, que conmemora el cincuenta aniversario de la muerte de una de las sopranos más destacadas del siglo XX, y la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla confluirán en el Museu de la Música en Barcelona el próximo 12 de febrero.

La comisaria del Año Badia, Mireia Domènech i Bonet, y la presidenta de la Fundación Archivo Manuel de Falla, Elena García Paredes de Falla, conversarán en torno a 'Conxita Badia y Manuel de Falla: compromiso con el arte', según se ha hecho público este viernes.

También participará en el acto Montse Ganges, guionista del documental 'Manuel de Falla. La revolución profunda', que está en preparación.

Manuel de Falla y Conxita Badia tuvieron una estrecha relación durante los años de exilio en Argentina.

Posteriormente, la editorial FICTA presentará un recopilatorio de composiciones de la soprano y compositora en un acto presentado por la doctora Montserrat Bonet Agustí, nieta de Conxita Badia, y el editor Bernat Cabré.

Los asistentes también podrán participar en una vista guiada a la exposición temporal 'Conxita Badia. Vine tu i les cançons', a cargo de Mireia Domènech.

Desde su inauguración en mayo de 2025, el Año Badia ha celebrado más de un centenar de actividades en Cataluña y América con el objetivo de situar en el "imaginario colectivo" la vida y obra de una de las figuras musicales más relevantes de Cataluña. EFE

