Duelo directo por la permanencia entre el Andorra y la Real Sociedad B

Andorra La Vella/San Sebastián, 6 feb (EFE).- El Andorra y la Real Sociedad B se enfrentan este sábado a las 14.00 horas (13.00 GMT), en un duelo directo por la permanencia, con el Andorra decimosexto clasificado y la Real Sociedad B decimonoveno, en busca de escapar de la parte baja de la tabla.

El club del Principado, que cuenta como cabeza visible del equipo técnico con Carles Manso, se enfrentan a un rival que está a cuatro puntos de los andorranos y que en el partido de la primera vuelta, disputado en Anoeta, venció por 3-0 con doblete de Gorka Carrera y uno de Lander Astiazarán. Aquél Andorra estaba dirigido por Ibai Gómez.

Los andorranos, con la duda de Martí Vilà, lleva dos jornadas consecutivas sin ganar con un empate contra el Huesca en el Nou Estadi de la FAF de Encamp y una derrota por 2 a 0 contra el Castellón. Después de jugar contra la Real Sociedad B, visitará el Almeria y después recibirá al Zaragoza, otro rival directo para la salvación.

Por tanto, serán jornadas decisivas para alejarse de los puestos más peligrosos. El Andorra bajó dos posiciones en la última jornada y se enfrentará a un rival que acumula seis jornadas sin ganar con cuatro empates y dos derrotas. Eso sí, tampoco está tan alejado de la permanencia.

El Andorra mejoró con la llegada de Yeray Cabanzón y también con la del defensa central Edgar González y aun tiene que debutar el delantero Marc Cardona.

Los de Carles Manso asumen que tienen que mejorar en ataque porque la amplia posesión del balón no se refleja en claras oportunidades de gol.

Por su parte, la Real Sociedad B aterriza en el Principado en puestos de descenso y una racha de seis encuentros sin conocer la victoria (cuatro empates y dos derrotas). A pesar de ello, la semana pasada cuajó un gran partido ante una fuerte UD Las Palmas para sacar un punto que no les sacó de pobres.

Afronta el partido con la necesidad de ganar para poder romper la mala dinámica que supondría una doble alegría para los potrillos. En cuanto a la plantilla, Ansotegi no podrá contar con Dani Díaz ni Ochieng, ambos con el primer equipo.

Todo ello en una semana en la que los donostiarras se han quedado sin su capitán Peru Rodríguez, traspasado a la Cultural Leonesa, y Sidney Osazuwa, cedido con opción de compra al AZ Alkmaar.

La salida del central de Antzuola supone una baja sensible en una posición en la que Ansotegi solo tiene a Beitia y Kita además de Unax Ayo e Iker Calderón (lesionado), estos dos últimos del tercer equipo.

En cuanto al once, no parece que el técnico de Berriatua vaya a hacer muchos cambios respecto al equipo que empató en Zubieta la semana pasada, aunque Mariezkurrena podría ser una de las novedades en la parcela ofensiva.

A pesar de ello, parece que Gorka Gorosabel repetirá en el once, al igual que un Dadie que le ha ganado el puesto a Garro en las últimas jornadas.

- Alineación probable

Andorra: 'Yaako'; Carrique, Edgar González, Gael Alonso, Álex Calvo; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Álvaro Martín; Yeray Cabanzón, Jastin García y Marc Cardona.

Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda; Ibai Aguirre, Mikel Rodríguez, Carbonell, Gorosabel; Astiazarán y Carrera.

Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos (comité andaluz).

Estadio: Nou Estadi de la FAF de Encamp.

Hora: 14.00 horas (13:00 GMT). EFE

