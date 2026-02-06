Cádiz/Almería, 6 feb (EFE).- El Cádiz recibe al Almería este sábado en el estadio Nuevo Mirandilla en un derbi andaluz dispar, ya que el conjunto visitante continúa en la pelea por el ascenso, de la que se ha caído el equipo local por las tres derrotas seguidas contra el Albacete, Granada y Huesca.

Ésta es la peor racha de resultados de la temporada de un equipo cadista que tiene problemas de definición, lo que se ha notado en los últimos partidos sin generar peligro claro y con un ritmo colectivo que no ha sido el más eficaz para revertir la racha y los errores en defensa que han dilapidado el buen hacer que se exhibió en el inicio de la campaña.

Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz, sufre la baja del central Jorge More, sancionado por el comité de competición, y el recién fichado Sergio Arribas podría sustituirle, aunque Pelayo Fernández también actúa en la misma posición.

El uruguayo Brian Ocampo regresa tras cumplir sanción, pero no está clara su vuelta al equipo inicial; y en la delantera, en el último partido entró Roger Martí como acompañante de Álvaro García Pascual y no se descarta que retorne a la vanguardia Dawda Cámara.

El Cádiz tiene, además, las bajas de los lesionados Bojan Kovacevic, Iuri Tabatadze y Jesús Fernández ‘Suso’.

Por su parte, el Almería afronta un tramo decisivo de la temporada cuando ya se han disputado 24 de las 42 jornadas del campeonato y la clasificación comienza a señalar caminos y a apretar todavía más el margen de error.

El equipo no sólo pelea por mantenerse en la zona noble, sino por reducir el número de rivales reales en la lucha por el playoff; y ganar ahora significa despejar el camino, trasladar presión y reforzar una posición que se ha sostenido desde la novena jornada.

La victoria del pasado fin de semana permitió al conjunto rojiblanco recuperar un escenario más estable y mantener una semana más la mirada fija en el objetivo, aunque ese partido reflejó tanto la capacidad competitiva del equipo como su fragilidad en momentos clave.

La última visita al Nuevo Mirandilla supuso un duro golpe que estuvo cerca de apartar al Almería de la pelea de forma prematura. Ganar ahora no responde a una lógica de revancha, sino a una necesidad competitiva, ya que, en este punto de la temporada, cada encuentro es una final encubierta y cualquier tropiezo puede cambiar el escenario de forma irreversible.

Joan Francesc Ferrer 'Rubi', entrenador del Almería, afronta el choque con casi todos sus efectivos disponibles, ya que Chumi ha vuelto a entrenar con el grupo y podría entrar en la convocatoria, mientras que Stefan Dzodic se queda fuera.

Andrés Fernández estará bajo palos, con Monte y Bonini como centrales y Álex Muñoz en el lateral izquierdo y puede que Luna por la derecha. En ataque, Sergio Arribas es fijo, Morcillo apunta a la izquierda y Miguel de la Fuente será la referencia, con Baptistao y Embarba optando a completar el once.

Alineaciones probables:

Cádiz: Aznar; Carcelén, Arribas o Pelayo, Recio, Climent; Diakité, Ortuño, Ocampo o De la Rosa, Cordero; Roger o Dawda y García Pascual.

UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Monte, Bonini, Muñoz; Guedes, Horta; Baptistao, Arribas, Morcillo, y De la Fuente.

Árbitro: Por designar.

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Horario: 21.00. EFE

1010126

jsb-jmt/cb/mr