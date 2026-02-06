Cortado el Puente Romano de Córdoba ante la subida del caudal del río Guadalquivir

Córdoba, 6 feb (EFE).- El Puente Romano de Córdoba ha sido cortado ante la subida del caudal del río Guadalquivir a su paso por la capital cordobesa.

La decisión ha sido adoptada por Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha informado la Junta de Andalucía. EFE