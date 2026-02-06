Cortado el Puente Romano de Córdoba ante la subida del caudal del río Guadalquivir

Córdoba, 6 feb (EFE).- El Puente Romano de Córdoba ha sido cortado ante la subida del caudal del río Guadalquivir a su paso por la capital cordobesa.
La decisión ha sido adoptada por Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha informado la Junta de Andalucía. EFE
Últimas Noticias
Alicante ejercerá el tanteo o retracto sobre la venta de las polémicas viviendas públicas
Vox: Ceuta ya "sufre" consecuencias del efecto llamada de la regularización de migrantes
Las inundaciones y desprendimientos cortan 182 carreteras, dos principales en Cádiz y Jaén
Estados Unidos estrena el patinaje artístico en los Juegos por todo lo alto
Kike García: "Nos estamos matando cada día para revertir esta situación"
MÁS NOTICIAS