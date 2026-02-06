Comuns pide "más dimisiones" en Renfe y Adif y no descarta pedir las de Puente y Paneque

Barcelona, 6 feb (EFECOM).- La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado este viernes que "hacen falta más dimisiones" de responsables de Renfe y Adif y no ha descartado que acaben pidiendo las renuncias del ministro Óscar Puente y de la consellera Sílvia Paneque una vez termine la crisis en Rodalies.

En una entrevista en 2 Cat, Albiach ha hecho énfasis en la necesidad de gestionar la crisis y dar respuesta a la ciudadanía afectada por los problemas de movilidad y ha señalado que cuando acabe la crisis evaluarán pedir la dimisión de Puente y Paneque: "Si seguimos como hasta ahora, evidentemente, creemos que se tendrán que asumir responsabilidades".

"No digo que no hagan falta dimisiones. Yo creo que hacen falta dimisiones. Pero estamos en medio de la crisis", ha subrayado la líder de los Comuns, que son el único grupo de la oposición que no ha reclamado la renuncia de Puente y Paneque.

Albiach sí que ha remarcado que "las primeras dimisiones que deberían producirse son en Renfe y Adif" y ha opinado que los dos ceses que ha habido hasta ahora (del director de Rodalies y un responsable de Adif) son "insuficientes".

"Después de estas dimisiones, la Generalitat ha tenido que pedirle al secretario de Estado de Transportes que venga a Cataluña para hacer de mediador entre Renfe y Adif, que no se ponen de acuerdo", ha lamentado.

La dirigente de los Comuns también ha reiterado que el "macrodepartamento" de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica que lidera Paneque, que además es portavoz del Govern, es "inabarcable" para una sola persona y ha apostado por separar la cartera de Rodalies y la de vivienda.

Los Comuns empezarán la semana que viene a negociar los presupuestos de 2026 con el Govern y una de sus prioridades es la vivienda, carpeta a la que quieren que el Gobierno catalán destine 1.200 millones de euros -para más ayudas al alquiler o incrementar la rehabilitación- y que adopte medidas como la prohibición de la compra especulativa de vivienda.

Sobre esta cuestión, ha explicado que el grupo de trabajo que crearon con el Govern y expertos en noviembre tendrá listas las conclusiones la semana que viene y ha fijado en un máximo de seis meses el plazo de aprobación de una nueva ley al respecto. EFECOM