Espana agencias

Comuns pide "más dimisiones" en Renfe y Adif y no descarta pedir las de Puente y Paneque

Guardar

Barcelona, 6 feb (EFECOM).- La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado este viernes que "hacen falta más dimisiones" de responsables de Renfe y Adif y no ha descartado que acaben pidiendo las renuncias del ministro Óscar Puente y de la consellera Sílvia Paneque una vez termine la crisis en Rodalies.

En una entrevista en 2 Cat, Albiach ha hecho énfasis en la necesidad de gestionar la crisis y dar respuesta a la ciudadanía afectada por los problemas de movilidad y ha señalado que cuando acabe la crisis evaluarán pedir la dimisión de Puente y Paneque: "Si seguimos como hasta ahora, evidentemente, creemos que se tendrán que asumir responsabilidades".

"No digo que no hagan falta dimisiones. Yo creo que hacen falta dimisiones. Pero estamos en medio de la crisis", ha subrayado la líder de los Comuns, que son el único grupo de la oposición que no ha reclamado la renuncia de Puente y Paneque.

Albiach sí que ha remarcado que "las primeras dimisiones que deberían producirse son en Renfe y Adif" y ha opinado que los dos ceses que ha habido hasta ahora (del director de Rodalies y un responsable de Adif) son "insuficientes".

"Después de estas dimisiones, la Generalitat ha tenido que pedirle al secretario de Estado de Transportes que venga a Cataluña para hacer de mediador entre Renfe y Adif, que no se ponen de acuerdo", ha lamentado.

La dirigente de los Comuns también ha reiterado que el "macrodepartamento" de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica que lidera Paneque, que además es portavoz del Govern, es "inabarcable" para una sola persona y ha apostado por separar la cartera de Rodalies y la de vivienda.

Los Comuns empezarán la semana que viene a negociar los presupuestos de 2026 con el Govern y una de sus prioridades es la vivienda, carpeta a la que quieren que el Gobierno catalán destine 1.200 millones de euros -para más ayudas al alquiler o incrementar la rehabilitación- y que adopte medidas como la prohibición de la compra especulativa de vivienda.

Sobre esta cuestión, ha explicado que el grupo de trabajo que crearon con el Govern y expertos en noviembre tendrá listas las conclusiones la semana que viene y ha fijado en un máximo de seis meses el plazo de aprobación de una nueva ley al respecto. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez sobrevolará en helicóptero las zonas de Cádiz más afectadas por la borrasca

Infobae

Fiscalía pide 6 años de prisión por intentar incendiar una oficina de la Seguridad Social

Infobae

El Liverpool tendrá que pagar una compensación de 3 millones al Chelsea por Ngumoha

Infobae

Tomàs Guarino podrá ejecutar su programa corto de los 'Minions' en los Juegos

Infobae

Ademar arranca ante Cangas una segunda vuelta para reengancharse a Europa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP archivó la denuncia

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “La avería más temida, generalmente, suele ser la junta de culata”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager