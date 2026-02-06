Espana agencias

Castilla-La Mancha eleva a nivel 1 el plan especial por el riesgo de inundaciones

Toledo, 6 feb (EFE).- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha elevado a nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), en toda la región, por el riesgo de inundaciones.

Según ha confirmado el 112 a EFE, la Junta ha decidido elevar la alerta "ante la posibilidad de movilizar todos los medios adscritos al plan" en las zonas más afectadas por las sucesivas borrascas en la región.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó a las 12:00 horas de este jueves el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), en fase de alerta, Situación Operativa 0, para toda la comunidad autónoma. EFE

