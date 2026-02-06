Cantero, con la vista en Europa, quiere "un nivel competitivo muy alto" en la liga

Zaragoza, 6 feb (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, ha afirmado este viernes que pretende mantener "un nivel competitivo muy alto" en la Liga Endesa mientras el equipo prepara el crucial 'play-in' que medirá en Europa al conjunto aragonés con el vigente campeón, el USK Praga, el día 18.

En una rueda de prensa con motivo del encuentro que enfrentará este domingo (12.00 horas) a las rojillas, líderes en el torneo doméstico, con el Durán Maquinaria Ensino, Cantero ha recordado que la que viene será la primera semana sin un partido en mitad de competición europea en "mucho tiempo".

Una circunstancia que, ha relatado, la escuadra aragonesa aprovechará para dar descansos, realizar dinámicas de grupo y tratar de sacudirse el estrés competitivo.

El entrenador madrileño en los siguientes compromisos ligueros buscará "dar mucha prioridad a recuperar sensaciones" y a "disfrutar" de encuentros como el que disputarán el domingo ante el Ensino, equipo que está haciendo "una temporada magnífica".

También tratará de no llevarse "un susto" en estos duelos, de manera que ha abogado por "intentar mantener un nivel competitivo muy alto".

Con ello, quiere que los encuentros de liga les hagan "mejores para afrontar el 'play-in'" porque, como ha admitido, la prioridad está puesta en Europa.

Al partido contra la escuadra lucense, el Casademont llega "sin problemas físicos" y enfrente tendrán a un adversario con una plantilla "equilibrada", según el criterio del técnico, que también ha tenido buenas palabras para el que fue su equipo en entre las temporadas 2018-2019 y 2020-2021.

Sobre el rival, ha destacado cómo jugadoras jóvenes como Alicia Flórez o Zoe Hernández están cogiendo "mando" y "cada vez más confianza y personalidad en su juego".

También ha valorado la "versatilidad" de profesionales como Imani Tate o Jessica Féquière, lo que permite al conjunto gallego tener "muchas opciones". EFE