Caja Rural Zamora gana 65 millones en 2025, un 21,7 % más, y da 1.316 millones en créditos

Zamora, 6 feb (EFECOM).- La cooperativa de crédito Caja Rural de Zamora, con implantación tanto en esa provincia como en Valladolid, León, Madrid y Ourense, logró un beneficio de 65 millones de euros en 2025, un 21,7 % más que el año anterior, y destinó 1.316 millones de euros a conceder créditos para nueva inversión, casi un tercio más que el ejercicio precedente.

La entidad batió récord tanto en esos indicadores de su cuenta anual de resultados como en otros, con unos recursos propios que tocaron un techo de 520 millones y unas reservas de 416 millones y aumentos del 18 % en cada caso, según los datos facilitados este viernes en rueda de prensa por el director general de la entidad, Cipriano García.

También la ratio de solvencia alcanzó un máximo histórico del 20,4 %, "muy superior a la media del sistema bancario y clave para reforzar la confianza de nuestros clientes", ha detallado el director general de la entidad.

Ha explicado igualmente que la expansión de la cooperativa de crédito de origen zamorano a otras provincias ha hecho que actualmente casi la mitad del negocio se encuentre fuera de Zamora.

A ello ha contribuido la apertura de dos nuevas oficinas en Valladolid y una en León el pasado año, mientras que en 2026 ha abierto la cuarta de Madrid y próximamente abrirá una quinta sucursal en la capital de España para la que acondiciona un local en la calle Cea Bermúdez.

Cipriano García ha destacado que los resultados de 2025 reflejan el compromiso con el desarrollo del territorio en el que está implantada la entidad y suponen un aval a su modelo de negocio de "banca de proximidad" que apuesta por la apertura de nuevos puntos de atención en vez de la tendencia al cierre de otras entidades.

Pese a su expansión, la entidad tiene en Zamora su mayor penetración, ya que en esta provincia el 49,9 % del importe de los créditos concedidos por entidades bancarias lo dio Caja Rural, lo que supone que uno de cada dos euros los prestó esta cooperativa de crédito, mientras que en depósitos la cuota de mercado en esa provincia alcanza el 41 %.

Caja Rural de Zamora cerró el año 2025 con unos 62.000 socios, 2.900 más que un año antes, y unos 170.000 clientes, cinco mil más que en 2024. EFECOM

