Budimir: "Sabíamos que íbamos a sufrir"

Vigo, 6 feb (EFE).- El delantero croata Ante Budimir, autor del primer gol de Osasuna frente al Celta, destacó el gran trabajo que hizo su equipo para sumar tres puntos “muy importantes” en Balaídos.

“Quiero destacar trabajo de todo el equipo, hemos hecho un esfuerzo muy grande contra un equipo de mucha calidad, que compite en Europa. Hemos sufrido porque sabíamos que íbamos a sufrir, por eso es tan importante estar todos enchufados”, comentó.

El atacante no escondió su satisfacción por la buena racha que llevan: “nos lo merecemos, hemos trabajado mucho para que pase lo que está pasando”, y elogió “el salto de calidad” que le ha dado al equipo la llegada de Raúl Moro.

Cada jugador que viene nos da ese saltito de calidad. Raúl es un gran jugador, me alegro mucho por él porque su asistencia ha sido muy buena”, señaló. EFE

dmg/asc