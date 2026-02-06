Bentancur se cae de la lista de Champions del Tottenham y entra Gallagher

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- El Tottenham Hotspur confirmó este viernes su lista de futbolistas inscritos para las eliminatorias de la Liga de Campeones, en la que destaca la inclusión del centrocampista Conor Gallagher y la baja del uruguayo Rodrigo Bentancur, que queda fuera de la competición por lesión.

El internacional uruguayo no podrá disputar lo que resta del torneo continental después de la rotura en el bíceps femoral que sufrió que le mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos tres meses.

Junto a Bentancur, tampoco figura en la lista Ben Davies, igualmente lesionado, mientras que Brennan Johnson fue reemplazado tras su traspaso en enero al Crystal Palace.

Entre las novedades aparece Gallagher, que llegó en el mercado de invierno procedente del Atlético de Madrid, junto a Radu Dragusin, que vuelve a estar inscrito tras recuperarse de su lesión y después de disputar 50 minutos en el empate 2-2 frente al Manchester City en la Premier League y el francés Mathys Tel.

En cambio, ni el joven lateral brasileño Souza, de 19 años, llegado desde el Santos, ni el delantero escocés James Wilson, de 18, cedido por el Hearts y destinado inicialmente al equipo sub-21, han sido incluidos en la convocatoria para la fase eliminatoria del torneo.

El conjunto londinense se clasificó directamente para los octavos de final de la Liga de Campeones tras finalizar la fase de liga en cuarta posición y se medirán al Atlético de Madrid, Brujas, Galatasaray o Juventus. EFE