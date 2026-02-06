Espana agencias

Bentancur se cae de la lista de Champions del Tottenham y entra Gallagher

Guardar

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- El Tottenham Hotspur confirmó este viernes su lista de futbolistas inscritos para las eliminatorias de la Liga de Campeones, en la que destaca la inclusión del centrocampista Conor Gallagher y la baja del uruguayo Rodrigo Bentancur, que queda fuera de la competición por lesión.

El internacional uruguayo no podrá disputar lo que resta del torneo continental después de la rotura en el bíceps femoral que sufrió que le mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos tres meses.

Junto a Bentancur, tampoco figura en la lista Ben Davies, igualmente lesionado, mientras que Brennan Johnson fue reemplazado tras su traspaso en enero al Crystal Palace.

Entre las novedades aparece Gallagher, que llegó en el mercado de invierno procedente del Atlético de Madrid, junto a Radu Dragusin, que vuelve a estar inscrito tras recuperarse de su lesión y después de disputar 50 minutos en el empate 2-2 frente al Manchester City en la Premier League y el francés Mathys Tel.

En cambio, ni el joven lateral brasileño Souza, de 19 años, llegado desde el Santos, ni el delantero escocés James Wilson, de 18, cedido por el Hearts y destinado inicialmente al equipo sub-21, han sido incluidos en la convocatoria para la fase eliminatoria del torneo.

El conjunto londinense se clasificó directamente para los octavos de final de la Liga de Campeones tras finalizar la fase de liga en cuarta posición y se medirán al Atlético de Madrid, Brujas, Galatasaray o Juventus. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

¿Qué es el Gran Reemplazo? La conspiración avivada tras la regulación de inmigrantes

Infobae

El responsable de seguridad de Cerredo rechaza responder ante la comisión parlamentaria

Infobae

Vox asevera que "no hay nada" con el PP y que, de seguir así, no apoyará a María Guardiola

Infobae

Detenido un hombre que retransmitía en directo las agresiones sexuales a su hija de 7 años

Infobae

Estrella Morente afronta uno de sus retos más ilusionantes con 'De Estrella a Estrellas'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Podemos confirma que votará a

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager