Athletic y Real Sociedad se cruzan por tercera vez en semifinales de Copa

Bilbao, 6 feb (EFE).- El Athletic Club y la Real Sociedad, emparejados en la semifinales de la Copa del Rey, se van a enfrentar en esta última ronda previa a la final por tercera vez en su historia y van a desequilibrar un balance por ahora igualado.

El primer derbi vasco en semifinales de Copa se remonta a hace más de un siglo. Fue en la edición de 1923 cuando el Athletic se metió en la final, que posteriormente acabaría ganando al Europa, después de empatar sin goles en Atotxa y ganar por 2-0 en San Mamés con goles de Germán Etxebarria y Carmelo Goienetxea.

Más reciente, en 1987, fue la segunda y hasta ahora última ocasión en la que Athletic y Real se enfrentaron en semifinales. Como en la primera el partido de ida se jugó en Atotxa y también acabó en empate a cero, pero el la vuelta un gol de José Mari Bakero a los 25 minutos de dio el pase a la final al equipo 'txuri urdin' entrenado por John Toshack.

Además de estas dos semifinales rojiblancos y blanquiazules se han enfrentado en otras siete eliminatorias a doble partido, de octavos o de cuartos, de las cuales en seis se impuso el Athletic (1929-30, 1960-61, 1971-72, 1974-75, 1983-84 y 1984-85) y en una, en la 1981-82, la Real Sociedad.

La última vez en la que los dos equipos vascos se enfrentaron en la Copa fue hace apenas cinco años en la final de la edición 2019-20 disputada un año más tarde, el 3 de abril de 2021, a causa de la pandemia.

Un duelo definitivo disputado a puerta cerrada en La Cartuja resuelto con un penalti transformado por Mikel Oyarzabal que dio al club donostiarra el tercer título copero de su historia. EFE

ibn/sf/mr