Analizan ruta aérea directa entre Ciudad de Panamá y Dubái con Emirates Airlines

Ciudad de Panamá, 6 feb (EFECOM).- El Canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, y el presidente de Emirates Airlines, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, se reunieron para abordar una posible ruta directa entre Ciudad de Panamá y Dubái operada por esa aerolínea, según informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

En ese encuentro también estuvieron autoridades del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y considerado como un importante centro de conexiones regional, según detalló en un comunicado la Cancillería del país centroamericano.

Pues además de esa conexión aérea entre ambos países también, y "en ese contexto, las autoridades emiratíes destacaron su interés en Panamá, debido a su posición geográfica y capacidad logística".

Martínez-Acha inició esta semana en Dubai una gira por países del Golfo Pérsico con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, promover oportunidades de cooperación en áreas estratégicas, y participar en los debates de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 y en la Décima Conferencia Internacional de Cooperación de la Asociación de Estados del Caribe, organismo del cual Panamá ostenta actualmente la presidencia pro témpore.

Dicha visita en Dubái concluyó este viernes y ahora el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá se dirige hacia Catar, la segunda parada de su misión oficial por el Golfo Pérsico que lo llevará también a Arabia Saudita.

Durante una visita a Doha, la capital de Catar, Martínez-Acha sostendrá reuniones con autoridades locales y desarrollará una agenda centrada en la atracción de inversiones y temas culturales y educativos, según la información oficial compartida esta semana.

Como última escala de la misión oficial, en Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, país en el que Panamá abrió recientemente su embajada, como parte del fortalecimiento de su presencia diplomática en Medio Oriente, indicó la misiva oficial sin precisar fechas.EFECOM